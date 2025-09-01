Con Agustín Loser, la Selección de Vóley hizo historia en Polonia ¿Qué titulo ganó?

Agustín Loser hizo 12 anotaciones.

Por Martín Sebastián Colucci







La Selección Argentina de vóleibol volvió a dar un golpe de jerarquía internacional al conquistar el Memorial Wagner 2025 en Polonia. Con triunfos ante Brasil, Serbia y el anfitrión Polonia, el equipo mostró carácter y calidad. En la final, el mendocino Agustín Loser fue protagonista con 12 puntos decisivos, consolidándose como figura clave del equipo.

image Agu Loser es una de las piezas claves del equipo. Agustín Loser, el mendocino que brilla en la Selección Argentina El central mendocino Agustín Loser volvió a confirmar su rol de pilar del seleccionado argentino. En el duelo decisivo ante Polonia, sumó 12 puntos fundamentales gracias a su bloqueo implacable y a una presencia constante en la red. En los pasajes más tensos, cuando los europeos presionaban con Wilfredo León y Bartosz Kurek, Loser respondió con categoría.

A sus 27 años, Loser combina juventud y experiencia tras varias temporadas en la elite europea. Su crecimiento técnico y físico lo convirtieron en uno de los centrales más completos de Sudamérica, y cada presentación con la celeste y blanca lo afianza más como referente internacional. Para Mendoza, es un motivo de orgullo contar con un jugador que se consolida en lo más alto del vóley mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/1962297615510360526&partner=&hide_thread=false Su alegría es la nuestra



¡Desde el 13/9 se viene el Mundial en Filipinas !



Fotos @kamciography pic.twitter.com/bnNnXTEHc6 — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) August 31, 2025 La Selección de Vóley campeón del Memorial Wagner 2025 y con figuras en alto nivel El título llegó tras una campaña perfecta: 3-0 contra Brasil, 3-0 ante Serbia y 3-1 frente a Polonia en la final. La Selección Argentina no solo mostró un gran rendimiento colectivo, sino que también tuvo actuaciones individuales sobresalientes.

Pablo Kukartsev fue elegido MVP del torneo .

Matías Sánchez fue distinguido como mejor armador .

Joaquín Gallego se quedó con el premio al mejor bloqueador .

Luciano Palonsky se destacó como máximo anotador de la final con 17 puntos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/1962272248728858834&partner=&hide_thread=false ¡Argentina le ganó a Polonia y es el campeón del Memorial Wagner!



ARG 3 - POL 1

25-20, 21-25, 25-19, 26-24



L. Palonsky 17pts

P. Kukartsev 14pts

A. Loser 12 pts



https://t.co/JyVukxAtUY@memorialwagnera — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) August 31, 2025 Más allá de los reconocimientos, lo más valioso fue la solidez del equipo y la confirmación de que Argentina puede competir de igual a igual contra las potencias mundiales. El triunfo en Polonia ratifica que, tras los Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección mantiene una línea ascendente y sigue siendo protagonista en la escena internacional. Con Agustín Loser como estandarte mendocino, este título alimenta la ilusión de cara a los próximos desafíos oficiales. El central no solo suma puntos, sino que también transmite liderazgo, seguridad y confianza, elementos indispensables para que Argentina continúe entre las selecciones más temidas del planeta.