El mejor de todos

Con Agustín Loser, la Selección de Vóley hizo historia en Polonia ¿Qué titulo ganó?

La Selección de Vóley de Argentina, con la presencia del alvearense Agustín Loser, dio el golpe en suelo polaco y se consagró campeón. Mirá lo que pasó.

Agustín Loser hizo 12 anotaciones.

Agustín Loser hizo 12 anotaciones.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección Argentina de vóleibol volvió a dar un golpe de jerarquía internacional al conquistar el Memorial Wagner 2025 en Polonia. Con triunfos ante Brasil, Serbia y el anfitrión Polonia, el equipo mostró carácter y calidad. En la final, el mendocino Agustín Loser fue protagonista con 12 puntos decisivos, consolidándose como figura clave del equipo.

image
Agu Loser es una de las piezas claves del equipo.

Agu Loser es una de las piezas claves del equipo.

Agustín Loser, el mendocino que brilla en la Selección Argentina

El central mendocino Agustín Loser volvió a confirmar su rol de pilar del seleccionado argentino. En el duelo decisivo ante Polonia, sumó 12 puntos fundamentales gracias a su bloqueo implacable y a una presencia constante en la red. En los pasajes más tensos, cuando los europeos presionaban con Wilfredo León y Bartosz Kurek, Loser respondió con categoría.

Lee además
El Toma busca la victoria.
a ganar como sea

El Tomba necesita los tres puntos ante Platense: hora y dónde verlo
El boxeo mendocino en lo más alto.
polideportivo

Brisa Alfonzo impuso su boxeo y se consagró campeona argentina en el Polimeni: repasá todos los combates

A sus 27 años, Loser combina juventud y experiencia tras varias temporadas en la elite europea. Su crecimiento técnico y físico lo convirtieron en uno de los centrales más completos de Sudamérica, y cada presentación con la celeste y blanca lo afianza más como referente internacional. Para Mendoza, es un motivo de orgullo contar con un jugador que se consolida en lo más alto del vóley mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/1962297615510360526&partner=&hide_thread=false

La Selección de Vóley campeón del Memorial Wagner 2025 y con figuras en alto nivel

El título llegó tras una campaña perfecta: 3-0 contra Brasil, 3-0 ante Serbia y 3-1 frente a Polonia en la final. La Selección Argentina no solo mostró un gran rendimiento colectivo, sino que también tuvo actuaciones individuales sobresalientes.

  • Pablo Kukartsev fue elegido MVP del torneo.

  • Matías Sánchez fue distinguido como mejor armador.

  • Joaquín Gallego se quedó con el premio al mejor bloqueador.

  • Luciano Palonsky se destacó como máximo anotador de la final con 17 puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/1962272248728858834&partner=&hide_thread=false

Más allá de los reconocimientos, lo más valioso fue la solidez del equipo y la confirmación de que Argentina puede competir de igual a igual contra las potencias mundiales. El triunfo en Polonia ratifica que, tras los Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección mantiene una línea ascendente y sigue siendo protagonista en la escena internacional.

Con Agustín Loser como estandarte mendocino, este título alimenta la ilusión de cara a los próximos desafíos oficiales. El central no solo suma puntos, sino que también transmite liderazgo, seguridad y confianza, elementos indispensables para que Argentina continúe entre las selecciones más temidas del planeta.

Temas
Seguí leyendo

Gimnasia quiere recuperar la cima ante Chicago: hora y dónde verlo

Argentina perdió la final de la AmeriCup 2025 contra Brasil ¿Qué significa este revés para el futuro?

Inter Miami cayó en la definición de la Leagues Cup: qué pasó con Lionel Messi

Argentina superó a México y jugará la final de la América Pádel Cup ¿Podrá vencer a Brasil?

River le ganó a los sanjuaninos 2-0 y Armani fue un muro ¿El Millo peleará el Clausura hasta el final?

Maipú derrotó al Deportivo Madryn en un duelo clave por el Reducido: cuánto queda para la clasificación

San Martín no pudo ante Juventud Unida y fue derrota en San Luis ¿Qué posición ocupa ahora en el torneo?

Boca superó con comodidad a Aldosivi en Mar del Plata: cómo quedó su lucha rumbo a las copas

LO QUE SE LEE AHORA
El Inter Miami CF se pinchó en el final. video
mala jornada

Inter Miami cayó en la definición de la Leagues Cup: qué pasó con Lionel Messi

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Una vecina de El Borbollón, en Las Heras, mostró las condiciones en que se encuentran los barrios.
"NECESITAMOS QUE LIMPIEN"

Vecinos de Las Heras siguen sin respuestas: viven entre la basura y circulan por calles rotas

Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
Temporal que no cesa

La lluvia causó estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Te Puede Interesar

Fondos del Resarcimiento: ¿Qué obra pública está en marcha y cuáles quedaron en stand by?
Proyectos productivos

Fondos del Resarcimiento: ¿Qué obra pública está en marcha y cuáles quedaron en stand by?

Por Cecilia Zabala
Alfredo Cornejo viajó a Corrientes para acompañar a los hermanos Valdés.
elecciones 2025

Pese a la derrota de su aliado libertario, Alfredo Cornejo celebró en Corrientes el triunfo del radicalismo

Por Florencia Martinez del Rio
Intensa búsqueda de un mendocino en París, Francia. 
intensa búsqueda

Preocupación por el paradero de un mendocino que desapareció en París

Por Pablo Segura