La temporada de pista se muda a Tupungato con la sexta fecha: mirá lo que se viene

La expectante temporada de pista en Mendoza se traslada al complicado Tupungato. Repasá todos los detalles de la carrera.

Avanza a paso firme la temporada de pista.

 Por Martín Sebastián Colucci

La emoción del ciclismo mendocino se traslada este domingo 14 de septiembre a Tupungato, donde se disputará la 6ª fecha de la temporada de pista y criterium 2025. Seguí leyendo la nota del diario digital Sitio Andino y enterate de todas las novedades como en cada semana.

Con la organización de la Peña Ciclista Tupungato y la Asociación Ciclista Mendocina, la jornada comenzará a las 14:00 horas con la concentración de los pedalistas en Calle Secundino Gómez y Rivadavia, y la largada oficial será a las 15:00.

Cómo será el recorrido en Tupungato y algunos datos de interés

El circuito de 900 metros, que recorrerá las calles Secundino Gómez, Rivadavia, Río Las Tunas y Pueyrredón, promete un recorrido técnico y veloz, ideal para ataques y finales electrizantes. Como en cada cita, habrá espacio para todas las categorías: Élite, Sub-23, Damas, Máster, Juveniles y Niños, garantizando un espectáculo completo para los aficionados. Las inscripciones se realizarán el mismo domingo en el lugar de concentración.

El público del Valle de Uco tendrá la oportunidad de disfrutar de una jornada vibrante, con los mejores equipos y pedalistas de la provincia en acción. La temporada se extenderá hasta mediados de octubre, recorriendo distintos departamentos mendocinos y consolidándose como una de las competencias más atractivas del calendario local.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Lugar: Calle Secundino Gómez y Rivadavia, Tupungato

Concentración: 14:00 hs – Largada: 15:00 hs

Categorías: Élite · Sub-23 · Damas · Máster · Juveniles · Niños

Calendario oficial de la temporada de pista 2025

