La FIFA confirmó el formato y el fixture de la Copa Intercontinental 2025: qué argentinos están en carrera

La esperada Copa Intercontinental de fútbol ya tiene su formato de disputa y algunos cuadros clasificados. Mirá lo que se viene.

La FIFA presentó la Copa Intercontinental 2025: arranca en septiembre.

La FIFA presentó la Copa Intercontinental 2025: arranca en septiembre.

Por Sitio Andino Deportes

La FIFA anunció este miércoles cómo, cuándo y dónde se jugará la Copa Intercontinental 2025, el torneo que reemplaza al histórico Mundial de Clubes, ahora transformado en una competencia que se disputará cada cuatro años con 32 equipos.

El certamen reunirá a los campeones de cada confederación y comenzará en El Cairo, Egipto, con el partido inaugural entre Pyramids FC (África) y Auckland City (Oceanía) el 14 de septiembre.

El representante de Conmebol aún no está definido

La gran incógnita pasa por conocer quién representará a Sudamérica. Los candidatos son River Plate, Racing, Vélez y Estudiantes, que siguen en carrera en la Copa Libertadores.

El campeón continental deberá disputar tres encuentros para llegar a la final. El único rival confirmado hasta ahora es Cruz Azul de México, vigente campeón de la CONCACAF. El resto de los cruces se definirá entre Pyramids, Auckland City y Al Ahli (Asia).

En tanto, el Paris Saint-Germain, flamante campeón de la Champions League tras golear al Inter de Lautaro Martínez, ya tiene asegurado su lugar en la final del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Now_deportes/status/1966014264151626187&partner=&hide_thread=false

El formato de la Copa Intercontinental

  • Partido 1: domingo 14 de septiembre | Pyramids FC vs. Auckland City | El Cairo

  • Partido 2 (Copa África–Asia Pacífico): martes 23 de septiembre | Al Ahli vs. vencedor Partido 1 | Jeddah

  • Partido 3 (Copa Derbi de las Américas): miércoles 10 de diciembre | Cruz Azul vs. Campeón Conmebol | sede a confirmar

  • Partido 4 (Copa Challenger): sábado 13 de diciembre | vencedor Partido 3 vs. vencedor Partido 2 | sede a confirmar

  • Partido 5 (Final Copa Intercontinental): miércoles 17 de diciembre | Paris Saint-Germain vs. vencedor Partido 4 | sede a confirmar

De esta manera, la FIFA le da forma a un certamen que combina tradición y modernidad, con una final de lujo en la que el PSG espera rival para definir al campeón mundial de clubes.

