La FIFA confirmó el formato y el fixture de la Copa Intercontinental 2025: qué argentinos están en carrera

La FIFA presentó la Copa Intercontinental 2025: arranca en septiembre.

La FIFA anunció este miércoles cómo, cuándo y dónde se jugará la Copa Intercontinental 2025 , el torneo que reemplaza al histórico Mundial de Clubes, ahora transformado en una competencia que se disputará cada cuatro años con 32 equipos.

El certamen reunirá a los campeones de cada confederación y comenzará en El Cairo, Egipto , con el partido inaugural entre Pyramids FC (África) y Auckland City (Oceanía) el 14 de septiembre .

La gran incógnita pasa por conocer quién representará a Sudamérica. Los candidatos son River Plate, Racing, Vélez y Estudiantes , que siguen en carrera en la Copa Libertadores.

El campeón continental deberá disputar tres encuentros para llegar a la final. El único rival confirmado hasta ahora es Cruz Azul de México, vigente campeón de la CONCACAF. El resto de los cruces se definirá entre Pyramids, Auckland City y Al Ahli (Asia).

En tanto, el Paris Saint-Germain, flamante campeón de la Champions League tras golear al Inter de Lautaro Martínez, ya tiene asegurado su lugar en la final del torneo.

Clasificados:

Auckland City

Al Ahli Saudí

PSG

Pyramids

Cruz Azul

El formato de la Copa Intercontinental

Partido 1 : domingo 14 de septiembre | Pyramids FC vs. Auckland City | El Cairo

Partido 2 (Copa África–Asia Pacífico): martes 23 de septiembre | Al Ahli vs. vencedor Partido 1 | Jeddah

Partido 3 (Copa Derbi de las Américas): miércoles 10 de diciembre | Cruz Azul vs. Campeón Conmebol | sede a confirmar

Partido 4 (Copa Challenger): sábado 13 de diciembre | vencedor Partido 3 vs. vencedor Partido 2 | sede a confirmar

Partido 5 (Final Copa Intercontinental): miércoles 17 de diciembre | Paris Saint-Germain vs. vencedor Partido 4 | sede a confirmar

De esta manera, la FIFA le da forma a un certamen que combina tradición y modernidad, con una final de lujo en la que el PSG espera rival para definir al campeón mundial de clubes.