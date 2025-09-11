Este el programa de la Copa Davis entre Argentina y Países Bajos

Quedó definido el orden de juego de la serie de la Copa Davis que la Selección Argentina de tenis disputará este fin de semana ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 en el Martiniplaza de Groningen. El ganador avanzará al Final 8 de Bolonia, programado del 18 al 23 de noviembre.
Viernes de apertura con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo
El dobles y la definición con Horacio Zeballos a la cabeza
El sábado comenzará con el partido de dobles entre Horacio Zeballos / Andrés Molteni y la dupla local Sander Arends / Sem Verbeek. Posteriormente se disputarán los singles invertidos: Cerúndolo vs. De Jong y, si es necesario, Etcheverry vs. Van de Zandschulp.
El sorteo tuvo un tinte descontracturado cuando Comesaña sacó a bailar a Etcheverry al ritmo de Luck Ra, lo que arrancó aplausos entre los presentes. Además, los equipos intercambiaron souvenirs: los argentinos regalaron mates y los neerlandeses ofrecieron sus tradicionales zuecos.