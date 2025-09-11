Este el programa de la Copa Davis entre Argentina y Países Bajos

Argentina quiere ser protagonista de la llave de la Copa Davis.

Por Sitio Andino Deportes







Quedó definido el orden de juego de la serie de la Copa Davis que la Selección Argentina de tenis disputará este fin de semana ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 en el Martiniplaza de Groningen. El ganador avanzará al Final 8 de Bolonia, programado del 18 al 23 de noviembre.

Viernes de apertura con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo El primer singlista del equipo capitaneado por Javier Frana, Tomás Etcheverry, abrirá la serie este viernes frente a Jesper De Jong, luego de imponerse en la pulseada interna sobre Francisco Comesaña. A continuación, el número uno argentino, Francisco Cerúndolo, se medirá contra el experimentado Botic Van de Zandschulp.

Tenemos singlistas confirmados.



Teníamos algunas preguntas para hacerles. pic.twitter.com/L7jPz6t4Pa — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 11, 2025 El dobles y la definición con Horacio Zeballos a la cabeza El sábado comenzará con el partido de dobles entre Horacio Zeballos / Andrés Molteni y la dupla local Sander Arends / Sem Verbeek. Posteriormente se disputarán los singles invertidos: Cerúndolo vs. De Jong y, si es necesario, Etcheverry vs. Van de Zandschulp.

pic.twitter.com/jlFBFAeLEB — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 11, 2025 Color y clima argentino en la Copa Davis El sorteo tuvo un tinte descontracturado cuando Comesaña sacó a bailar a Etcheverry al ritmo de Luck Ra, lo que arrancó aplausos entre los presentes. Además, los equipos intercambiaron souvenirs: los argentinos regalaron mates y los neerlandeses ofrecieron sus tradicionales zuecos.

Sorteo definido para el cruce contra Países Bajos



Este viernes desde las 9hs () comienza a definirse el pase al Final 8



TyC Sports y DSports#VamosArgentina pic.twitter.com/d1o3fbCkeq — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 11, 2025 La serie se jugará al mejor de cinco partidos, todos al mejor de tres sets, y promete ser un cruce decisivo para los albicelestes, que sueñan con volver a meterse en la élite mundial de la Copa Davis.