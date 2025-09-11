por el triunfo

Este el programa de la Copa Davis entre Argentina y Países Bajos

La Selección de tenis de Argentina se enfrenta con el duro Países Bajos en la serie clasificatoria de la Copa Davis 2025. Mirá los detalles del cruce.

Argentina quiere ser protagonista de la llave de la Copa Davis.

Por Sitio Andino Deportes

Quedó definido el orden de juego de la serie de la Copa Davis que la Selección Argentina de tenis disputará este fin de semana ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 en el Martiniplaza de Groningen. El ganador avanzará al Final 8 de Bolonia, programado del 18 al 23 de noviembre.

El dobles y la definición con Horacio Zeballos a la cabeza

El sábado comenzará con el partido de dobles entre Horacio Zeballos / Andrés Molteni y la dupla local Sander Arends / Sem Verbeek. Posteriormente se disputarán los singles invertidos: Cerúndolo vs. De Jong y, si es necesario, Etcheverry vs. Van de Zandschulp.

Color y clima argentino en la Copa Davis

El sorteo tuvo un tinte descontracturado cuando Comesaña sacó a bailar a Etcheverry al ritmo de Luck Ra, lo que arrancó aplausos entre los presentes. Además, los equipos intercambiaron souvenirs: los argentinos regalaron mates y los neerlandeses ofrecieron sus tradicionales zuecos.

La serie se jugará al mejor de cinco partidos, todos al mejor de tres sets, y promete ser un cruce decisivo para los albicelestes, que sueñan con volver a meterse en la élite mundial de la Copa Davis.

