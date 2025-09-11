dale lepra

Todo lo que hay que saber del duelo entre Independiente Rivadavia y Lanús

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Granate por una nueva fecha del Torneo Clausura de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia buscará imponer su fútbol (Foto: Prensa CAL).



Cómo viene la mano para la Lepra y su rival

Independiente Rivadavia atraviesa un momento decisivo. El equipo no solo necesita seguir sumando en la tabla baja para alejarse del descenso, sino que también pelea por meterse en la zona de clasificación a las copas internacionales, un objetivo que ilusiona a todo el pueblo leproso.

Para visitar a Lanús, Alfredo Berti deberá mover el equipo por la suspensión de Leonard Costa y el apuntado para reemplazarlo en la zaga es Matías Valenti, aunque Alejo Osella también asoma como alternativa. En los laterales no habría sorpresas: se mantendrían Mauricio Cardillo por derecha —pese al buen rendimiento de Ezequiel Bonifacio ante Tigre— y Luciano Gómez por izquierda, mientras que la dupla central seguirá siendo la innegociable Villalba–Studer.

Lanús, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa luego de un arranque irregular en la Liga y tras la eliminación a manos de Argentinos Juniors en el torneo federal. El Granate necesita sumar para recuperar terreno y volver a pelear arriba.

Lo que se juega la Lepra

El choque en La Fortaleza será un examen exigente para el equipo mendocino, que quiere dar otro golpe fuera de casa. Con la mira puesta en zafar del fondo y en la posibilidad histórica de alcanzar un cupo internacional, la Lepra irá por todo en territorio bonaerense.

Viernes 12 de septiembre

21:15 hs

Estadio Néstor Díaz Pérez (Lanús)

TNT Sports

Lo que se viene para la Lepra

El próximo desafío para el Azul del Parque será con Unión en Santa Fe. Este duelo se llevará a cabo el otro sábado a las 16:545hs.

