Todo lo que hay que saber del duelo entre Independiente Rivadavia y Lanús

El Club Sportivo Independiente Rivadavia afronta este viernes un partido clave en el Torneo Clausura de fútbol 2025 : desde las 21:15 , visitará a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, con televisación de TNT Sports .

Independiente Rivadavia atraviesa un momento decisivo. El equipo no solo necesita seguir sumando en la tabla baja para alejarse del descenso, sino que también pelea por meterse en la zona de clasificación a las copas internacionales , un objetivo que ilusiona a todo el pueblo leproso.

azul inmenso ¡Leprazo en Rosario! Independiente Rivadavia venció a Tigre y es semifinalista de la Copa Argentina 2025

tres puntos de oro Goce Leproso: Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de la Reserva ante el Tomba

El envión anímico llega desde la Copa Argentina , donde la Lepra eliminó con autoridad a Tigre por 3-1 en los cuartos de final . Ese triunfo alimenta la confianza de un plantel que sabe que cada punto vale doble en este tramo del campeonato.

Para visitar a Lanús, Alfredo Berti deberá mover el equipo por la suspensión de Leonard Costa y el apuntado para reemplazarlo en la zaga es Matías Valenti , aunque Alejo Osella también asoma como alternativa. En los laterales no habría sorpresas: se mantendrían Mauricio Cardillo por derecha —pese al buen rendimiento de Ezequiel Bonifacio ante Tigre— y Luciano Gómez por izquierda, mientras que la dupla central seguirá siendo la innegociable Villalba–Studer .

Lanús, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa luego de un arranque irregular en la Liga y tras la eliminación a manos de Argentinos Juniors en el torneo federal. El Granate necesita sumar para recuperar terreno y volver a pelear arriba.

Lo que se juega la Lepra

El choque en La Fortaleza será un examen exigente para el equipo mendocino, que quiere dar otro golpe fuera de casa. Con la mira puesta en zafar del fondo y en la posibilidad histórica de alcanzar un cupo internacional, la Lepra irá por todo en territorio bonaerense.

Viernes 12 de septiembre

21:15 hs

Estadio Néstor Díaz Pérez (Lanús)

TNT Sports

Lo que se viene para la Lepra

El próximo desafío para el Azul del Parque será con Unión en Santa Fe. Este duelo se llevará a cabo el otro sábado a las 16:545hs.