La Lepra juega ante Tigre en la Copa Argentina: todo lo que hay que saber del partido

La Lepra quiere ganar.

La Lepra mendocina llega en un momento inmejorable, con un presente que la posiciona como una de las revelaciones del fútbol argentino. Con Alfredo Berti en el banco, el Azul no sólo se consolidó en la Liga Profesional, sino que además pelea en la tabla anual por un lugar en las copas internacionales de 2025, un logro impensado hace no mucho tiempo.

Un camino sólido de la Lepra en la Copa Argentina El recorrido de Independiente Rivadavia en la Copa fue contundente. Superó a Estudiantes de Buenos Aires en el debut, eliminó luego a Platense y en octavos de final dejó en el camino a Central Córdoba de Rosario, mostrando carácter y ambición en cada presentación. Con estas actuaciones, el Azul se ganó el derecho a estar entre los ocho mejores y a soñar con algo grande.

El duelo ante Tigre es, sin dudas, un nuevo examen de jerarquía. Ganar significaría un paso histórico: la clasificación a semifinales, donde espera el ganador de River o Racing, en uno de los cruces más esperados del año.

Tigre, un rival de peso en busca de su primera semifinal Del otro lado estará Tigre, un equipo que también llega con méritos propios. El conjunto de Diego Dabove construyó un recorrido sólido en la Copa, dejando en el camino a Berazategui (3-0), Banfield (2-0) y a nada menos que San Lorenzo (1-0) en octavos de final. El Matador de Victoria, que nunca alcanzó una semifinal en este certamen, intentará escribir su propia página histórica. Con dos equipos que atraviesan presentes distintos pero cargados de ilusión, el cruce en Rosario promete ser vibrante. Independiente Rivadavia quiere seguir haciendo historia para todo Mendoza, mientras Tigre busca alcanzar por primera vez las semifinales de la Copa Argentina. La síntesis de la Lepra Embed Los resultados de la Copa Argentina Embed