La Lepra choca con Argentinos en el Gargantini: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia afronta una tarde decisiva en el Torneo Clausura de fútbol 2025: este sábado desde las 17:00 recibe en el Bautista Gargantini a Argentinos Juniors, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la pelea por entrar a las copas internacionales. Transmite ESPN Premium.
Cómo viene la mano con la Lepra y su rival
El conjunto dirigido por Alfredo Bertiarrastra un empate con sabor amargo ante Tigre, donde estuvo a segundos de lograr un triunfo que se le sigue negando como local. La necesidad de ganar en casa se mezcla ahora con la obligación de sumar para no perder terreno en la tabla acumulada, donde el objetivo es alcanzar la Sudamericana.
Por su parte, Argentinos Juniors llega entonado tras golear a Racing y con la ilusión de consolidarse en zona de clasificación. El equipo de La Paternal mostró un ataque contundente y buscará aprovechar el momento de dudas de Independiente Rivadavia para llevarse puntos de Mendoza.
Con un estadio que se espera colmado, el Gargantini será escenario de un cruce intenso entre dos equipos que no quieren bajarse de la pelea por jugar torneos internacionales el próximo año.