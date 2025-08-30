La Lepra choca con Argentinos en el Gargantini: hora y dónde verlo

La Lepra busca los tres puntos.

Cómo viene la mano con la Lepra y su rival El conjunto dirigido por Alfredo Berti arrastra un empate con sabor amargo ante Tigre, donde estuvo a segundos de lograr un triunfo que se le sigue negando como local. La necesidad de ganar en casa se mezcla ahora con la obligación de sumar para no perder terreno en la tabla acumulada, donde el objetivo es alcanzar la Sudamericana.

Por su parte, Argentinos Juniors llega entonado tras golear a Racing y con la ilusión de consolidarse en zona de clasificación. El equipo de La Paternal mostró un ataque contundente y buscará aprovechar el momento de dudas de Independiente Rivadavia para llevarse puntos de Mendoza.

Con un estadio que se espera colmado, el Gargantini será escenario de un cruce intenso entre dos equipos que no quieren bajarse de la pelea por jugar torneos internacionales el próximo año.

SÁBADO DE LEPRA



Argentinos Jrs.

30/08 – 17 hs

Bautista Gargantini



¡TODOS A LA CATEDRAL!



— Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) August 27, 2025 Lo que se viene para la Lepra En la próxima fecha, el Azul visitará al siempre complicado Lanús en la Fortaleza. Este cotejo aún no tiene ni fecha ni horario.