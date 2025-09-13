Copa Davis: Argentina barrió a Países Bajos y jugará las finales en Italia.

El equipo argentino de Copa Davis venció a Países Bajos por 3-0 y aseguró su lugar en las Finales de noviembre en Italia , donde competirán los ocho mejores equipos del torneo de tenis.

La dupla formada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni derrotó 6-3 y 7-5 a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends en una hora y 45 minutos, asegurando la clasificación.

"Zeballos": Porque Horacio Zeballos y Andrés Molteni ganaron el dobles y Argentina clasificó a las Finales de la #CopaDavis pic.twitter.com/crqHIPkQFh

bien ahí Copa Davis 2025: Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina con triunfo ante De Jong

Los argentinos dominaron desde el inicio, con un quiebre clave en el sexto game que les permitió quedarse con el primer parcial 6-3 , mostrando firmeza en cada turno de saque.

En la segunda manga, Países Bajos llegó a estar 5-2 arriba , pero Zeballos y Molteni levantaron cinco puntos de set en contra , recuperaron el quiebre y se llevaron el parcial 7-5 para sellar la victoria.

El aporte de los singlistas

El viernes, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo habían dado los dos primeros puntos con triunfos sobre Jesper de Jong y Van de Zandschulp, lo que dejó a Argentina 2-0 antes del dobles decisivo.

Camino a Bologna

Con este resultado, el equipo capitaneado por Javier Frana clasificó a las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bologna entre el 18 y el 23 de noviembre. Argentina buscará avanzar desde cuartos frente a las selecciones más poderosas del mundo.