Copa Davis: Argentina barrió a Países Bajos y jugará las finales en Italia.

El equipo argentino de Copa Davis venció a Países Bajos por 3-0 y aseguró su lugar en las Finales de noviembre en Italia, donde competirán los ocho mejores equipos del torneo de tenis.
Horacio Zeballos y Andrés Molteni sellaron la clasificación de Argentina a las Finales de la Copa Davis tras vencer a Países Bajos.
El equipo argentino de Copa Davis venció a Países Bajos por 3-0 y aseguró su lugar en las Finales de noviembre en Italia, donde competirán los ocho mejores equipos del torneo de tenis.
La dupla formada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni derrotó 6-3 y 7-5 a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends en una hora y 45 minutos, asegurando la clasificación.
Los argentinos dominaron desde el inicio, con un quiebre clave en el sexto game que les permitió quedarse con el primer parcial 6-3, mostrando firmeza en cada turno de saque.
En la segunda manga, Países Bajos llegó a estar 5-2 arriba, pero Zeballos y Molteni levantaron cinco puntos de set en contra, recuperaron el quiebre y se llevaron el parcial 7-5 para sellar la victoria.
El viernes, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo habían dado los dos primeros puntos con triunfos sobre Jesper de Jong y Van de Zandschulp, lo que dejó a Argentina 2-0 antes del dobles decisivo.
Con este resultado, el equipo capitaneado por Javier Frana clasificó a las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bologna entre el 18 y el 23 de noviembre. Argentina buscará avanzar desde cuartos frente a las selecciones más poderosas del mundo.