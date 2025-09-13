Paso a paso

Copa Davis: Argentina barrió a Países Bajos y jugará las finales en Italia

Horacio Zeballos y Andrés Molteni sellaron la clasificación de Argentina a las Finales de la Copa Davis tras vencer a Países Bajos.

Copa Davis: Argentina barrió a Países Bajos y jugará las finales en Italia.

Copa Davis: Argentina barrió a Países Bajos y jugará las finales en Italia.

Por Sitio Andino Deportes

El equipo argentino de Copa Davis venció a Países Bajos por 3-0 y aseguró su lugar en las Finales de noviembre en Italia, donde competirán los ocho mejores equipos del torneo de tenis.

Embed

Zeballos y Molteni sellaron la serie

La dupla formada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni derrotó 6-3 y 7-5 a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends en una hora y 45 minutos, asegurando la clasificación.

Lee además
Francisco Cerúndolo venció a Botic Van de Zandschulp por 7-6 y 6-1 en Groningen y puso a Argentina con una buena diferencia en la serie.
triunfo valedero

Copa Davis 2025: Francisco Cerúndolo ganó y Argentina se puso 2-0 sobre Países Bajos en Groningen
Tomás Martín Etcheverry las peleó todas.
bien ahí

Copa Davis 2025: Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina con triunfo ante De Jong

Los argentinos dominaron desde el inicio, con un quiebre clave en el sexto game que les permitió quedarse con el primer parcial 6-3, mostrando firmeza en cada turno de saque.

En la segunda manga, Países Bajos llegó a estar 5-2 arriba, pero Zeballos y Molteni levantaron cinco puntos de set en contra, recuperaron el quiebre y se llevaron el parcial 7-5 para sellar la victoria.

El aporte de los singlistas

El viernes, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo habían dado los dos primeros puntos con triunfos sobre Jesper de Jong y Van de Zandschulp, lo que dejó a Argentina 2-0 antes del dobles decisivo.

Camino a Bologna

Con este resultado, el equipo capitaneado por Javier Frana clasificó a las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bologna entre el 18 y el 23 de noviembre. Argentina buscará avanzar desde cuartos frente a las selecciones más poderosas del mundo.

Temas
Seguí leyendo

Argentina busca las finales de la Copa Davis 2025 ante Países Bajos: programación, horarios y TV en vivo

Este el programa de la Copa Davis entre Argentina y Países Bajos

Copa Davis 2025: Argentina enfrenta a Países Bajos en la segunda ronda de la Clasificatoria

El Tomba recibe a Barracas en el Gambarte: hora y dónde verlo

¡Agónico triunfo de Los Pumas! Le ganaron a Australia y siguen soñando en el Rugby Championship

Independiente Rivadavia perdió 1 a 0 con Lanús en un duelo clave del Torneo Clausura 2025

El Tomba y una fecha clave ante Barracas: todo lo que hay que saber

Los máximos goleadores de la selección Argentina en la historia

LO QUE SE LEE AHORA
¡Agónico triunfo de Los Pumas! Le ganaron a Australia y siguen soñando en el Rugby Championship
Qué victoria

¡Agónico triunfo de Los Pumas! Le ganaron a Australia y siguen soñando en el Rugby Championship

Las Más Leídas

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores
A bordo de una moto

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores

Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day. Imagen de archivo video
Imponente

Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day

Avanza una de las obras más importantes del sur provincial video
Obra pública

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei
Visita

En campaña: Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Milei

Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene.
Avance

Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene

Por Sitio Andino Política
Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo
Grave

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo

Por Juan Pablo Strappazzon
Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Por Juan Pablo Strappazzon