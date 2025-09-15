conflicto

Sergio "Maravilla" Martínez defendió a Milei y la pudrió: la frase del "marido golpeador" que se hizo viral

El ex boxeador Sergio “Maravilla” Martínez generó revuelo con una polémica defensa a Javier Milei y armó flor de revuelo. Enterate qué dijo y la reacción.

Sergio Maravilla Martínez banca al león.

Sergio "Maravilla" Martínez banca al león.

Por Sitio Andino Deportes

El exboxeador Sergio “Maravilla” Martínez volvió al centro de la escena pública, pero esta vez lejos del ring. En una entrevista en el podcast Agostini, defendió al presidente Javier Milei y lanzó una polémica comparación en la que acusó a la oposición de actuar como un “marido golpeador”, lo que generó un fuerte revuelo.

La frase de Sergio "Maravilla" Martínez que desató la polémica

La entrevista, realizada días atrás, volvió a tomar relevancia en las últimas horas cuando un fragmento se viralizó en X (antes Twitter). Allí se escucha a Maravilla afirmar: “Los que dicen eso en Argentina tienen el mismo proceder que un marido golpeador”.

Enseguida profundizó su postura: “Te aprietan las clavijas por todos lados. Te castigan, te golpean, te lastiman, te lapidan, te condenan”. Para el exboxeador, la oposición mantiene una doble moral: “Critican las formas del presidente y se autodenominan puro amor, mientras tildan a Milei de violento”.

Un ataque directo a la oposición y al peronismo de Sergio "Maravilla" Martínez

El ex campeón mundial de boxeo fue todavía más allá en su discurso político. En un tono duro, cuestionó las décadas de gestión de los partidos tradicionales en el país: “En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y mirá cómo estamos. Dale, dejate de joder, abrí los ojos”.

De esta manera, Maravilla Martínez se posicionó de manera clara a favor del actual gobierno y contra la oposición, remarcando que el país necesita un cambio de rumbo. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y alimentaron el debate político en redes sociales, donde recibió apoyos de seguidores libertarios y fuertes críticas de otros sectores.

El insulto que encendió aún más la polémica con Sergio "Maravilla" Martínez

El escándalo se amplificó cuando, al ser cuestionado por un usuario en redes sociales, Martínez le respondió con un insulto: “LTA put…”, acompañado de emojis. Esta reacción en caliente provocó un repudio generalizado y lo volvió tendencia en X, donde cientos de usuarios calificaron su actitud como “agresiva” y “fuera de lugar”.

La frase, considerada misógina por varios usuarios, sumada a su analogía del “marido golpeador”, colocaron a Maravilla en el ojo de la tormenta. Incluso algunos fanáticos que lo admiraban por su carrera deportiva expresaron su decepción al ver este costado tan combativo en lo político.

De Cristina Kirchner a Javier Milei: el giro político de Maravilla

Otro dato que llamó la atención es que no es la primera vez que Maravilla Martínez expresa simpatía por Milei. Sin embargo, sorprendió a muchos recordar que años atrás había mantenido reuniones con Cristina Kirchner, lo que alimenta la polémica sobre su verdadero posicionamiento político.

Su cambio de postura refleja un camino similar al de otras figuras públicas que, desencantadas con la política tradicional, se acercaron a la figura disruptiva de Milei. Aun así, la contradicción entre su pasado kirchnerista y su presente libertario sigue siendo un tema de debate entre sus seguidores.

Un personaje siempre polémico, Sergio "Maravilla" Martínez

Lo cierto es que Sergio “Maravilla” Martínez nunca pasó inadvertido, ni dentro ni fuera del ring. Campeón mundial de boxeo y referente deportivo, ahora también se convirtió en un actor polémico del debate político argentino. Sus declaraciones generan adhesión en algunos sectores, pero también rechazo en otros, lo que confirma que su figura sigue siendo capaz de encender discusiones públicas.

Sergio "Maravilla" Martínez y un posteo duro

