Premier Pádel Alpine Paris Major: Tapia, Coello, Brea y Triay reinaron en París con títulos históricos

Agustín Tapia, Arturo Coello, Delfi Brea y Gemma Triay se consagraron campeones en París. Conocé los detalles del Premier Pádel Alpine Paris Major 2025.

Presencia argentina en el Pádel de alto vuelo.

Por Sitio Andino Deportes

El Premier Pádel Alpine Paris Major 2025 tuvo a sus grandes protagonistas: Agustín Tapia, Arturo Coello, Delfi Brea y Gemma Triay levantaron los trofeos en el Philippe Chatrier. Con un dominio absoluto, los número 1 del ranking masculino y la dupla líder femenina confirmaron su hegemonía en el circuito internacional.

Delfi Brea y Gemma Triay, imparables en el cuadro femenino de Pádel

La pareja número 1 del ranking femenino volvió a mostrar su jerarquía. Delfi Brea y Gemma Triay se impusieron en la final a Marta Ortega y Tamara Icardo por 7-5 y 6-2. El primer set fue equilibrado, pero en el segundo quedó claro el peso de la experiencia de las campeonas.

Con este triunfo, Brea y Triay alcanzaron su séptimo título de la temporada, manteniéndose en carrera por ganar todos los Major del año tras sus conquistas en Doha y Roma. Además, Delfi Brea celebrará un logro personal histórico: desde mañana será la número 2 del ranking FIP, consolidándose como una de las grandes figuras del circuito.

La argentina, que el año pasado había perdido la final junto a Andrea Ustero, valoró el apoyo del público parisino: “Este año fue un partido duro, pero lo ganamos. Gracias a todos por llenar la arena”. Su compañera, Gemma Triay, habló en francés y agradeció al equipo: “Felicito a la organización y a nuestro staff, que nos ayuda a conseguir estos resultados”.

Tapia y Coello, dueños absolutos del Pádel masculino

En el cuadro masculino, la final fue un auténtico monólogo. Agustín Tapia y Arturo Coello, número 1 del mundo, derrotaron a Fede Chingotto y Ale Galán por 6-1 y 6-4 en apenas una hora y 13 minutos.

El primer set fue casi perfecto, con solo tres errores de los campeones. En el segundo parcial, el quiebre decisivo llegó con el marcador 2-1, lo que permitió a la dupla cerrar el partido con autoridad.

Para Tapia y Coello, este fue su noveno título de la temporada y el tercero consecutivo en Francia, confirmando un dominio absoluto en el circuito. “Cada título es importante, trabajamos mucho para esto y somos un equipo increíble”, dijo Coello. Tapia completó: “Lo más valioso es el trabajo en equipo, dentro y fuera de la pista. Estamos viviendo un gran momento, gracias París y gracias Francia”.

Un show con figuras de lujo en el Pádel de París

El Philippe Chatrier vibró con la presencia de invitados especiales. El exfutbolista Zinedine Zidane y el piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly —compañero de Franco Colapinto en Alpine— entregaron los premios a los campeones, en un marco espectacular que reafirma el crecimiento global del Premier Padel Tour.

Los verdaderos protagonistas, sin embargo, fueron los jugadores, que desplegaron un nivel altísimo ante un estadio colmado. El padel, que se consolida como espectáculo de masas en Europa, confirmó en París su explosión internacional.

Lo que viene en el circuito de Pádel

El Qatar Airways Premier Padel Tour se tomará ahora una semana de descanso. El próximo compromiso será el FIP Platinum de Sevilla, antes de continuar con el P2 de Düsseldorf y los torneos P1 de Rotterdam y Milán, que cerrarán un calendario cargado de acción.

En definitiva, París volvió a ser territorio conquistado por los argentinos. Agustín Tapia y Arturo Coello dominaron a nivel masculino, mientras que Delfi Brea y Gemma Triay se consolidaron en el cuadro femenino. Un fin de semana de ensueño que reafirma la hegemonía albiceleste en el Premier Padel 2025.

