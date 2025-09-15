La hazaña en BMX de José "Maligno" Torres que confirma su reinado en el continente

José “Maligno” Torres sorprendió otra vez en Lima y sumó un nuevo capítulo a su leyenda en el BMX Freestyle.

El argentino José “Maligno” Torres , campeón olímpico de BMX Freestyle en París 2024 , volvió a demostrar su vigencia al ganar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2025 en Lima, Perú. Con una actuación impecable y un puntaje de 92.00 , reafirmó su dominio en el continente.

El cordobés, de 30 años, respondió a su condición de favorito con una presentación de altísima dificultad . Sus combinaciones de giros, saltos y trucos limpios deslumbraron a los jueces, que lo ubicaron en lo más alto del podio. Torres superó a riders de Brasil, Chile, Colombia y Perú , en una final cargada de talento.

dale lobo Gimnasia quiere estirar la diferencia en la punta ante Agropecuario por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

por el triunfo Motociclismo: luz verde para los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez en el Campeonato del Sur

La victoria en Perú tiene un valor simbólico: en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 , Torres había obtenido la medalla de plata, un hito que marcó el inicio de su proyección internacional.

JOSÉ "MALIGNO" TORRES GIL, CAMPEÓN DEL PANAMERICANO BMX FREESTYLE LIMA 2025. Con un puntaje de 92.00, el Maligno (ganador en #Paris2024 ) conquistó la medalla dorada y puso, nuevamente, la bandera argentina en lo más alto del podio. Es un fenómeno. pic.twitter.com/4a6QOmeuWg

Seis años después, regresó convertido en campeón olímpico y consolidó su liderazgo en el BMX Freestyle panamericano .

La sede y el futuro del BMX Freestyle

El torneo se disputó en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, bajo la organización de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci). El evento reunió a los mejores riders de la región y reafirmó el crecimiento del BMX Freestyle como disciplina olímpica.

Torres, que venía de finalizar séptimo en la Copa del Mundo de Montpellier, suma un nuevo título a su palmarés y alimenta la ilusión de cara a los próximos desafíos internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PanamSports/status/1967410713561027004&partner=&hide_thread=false CAMPEÓN PANAMERICANO!



El argentino José “Maligno” Torres se consagra en Lima 2025 y se lleva el oro en BMX Freestyle con un puntaje de 92.00.



Felicidades a Maligno y a Argentina por este gran triunfo. #PanamSports pic.twitter.com/gKXBVVhZwa — Panam Sports (@PanamSports) September 15, 2025

En definitiva, José “Maligno” Torres sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del ciclismo argentino. Con el oro panamericano en Lima, el cordobés reafirma que es mucho más que un campeón olímpico: es una leyenda viva del BMX Freestyle.