La hazaña en BMX de José "Maligno" Torres que confirma su reinado en el continente

La nueva hazaña de José “Maligno” Torres en Lima vuelve a sacudir el BMX Freestyle. Descubrí qué logró el campeón olímpico.

José “Maligno” Torres sorprendió otra vez en Lima y sumó un nuevo capítulo a su leyenda en el BMX Freestyle.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino José “Maligno” Torres, campeón olímpico de BMX Freestyle en París 2024, volvió a demostrar su vigencia al ganar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2025 en Lima, Perú. Con una actuación impecable y un puntaje de 92.00, reafirmó su dominio en el continente.

Lima, un lugar especial del BMX para Maligno Torres

La victoria en Perú tiene un valor simbólico: en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Torres había obtenido la medalla de plata, un hito que marcó el inicio de su proyección internacional.

Seis años después, regresó convertido en campeón olímpico y consolidó su liderazgo en el BMX Freestyle panamericano.

La sede y el futuro del BMX Freestyle

El torneo se disputó en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, bajo la organización de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci). El evento reunió a los mejores riders de la región y reafirmó el crecimiento del BMX Freestyle como disciplina olímpica.

Torres, que venía de finalizar séptimo en la Copa del Mundo de Montpellier, suma un nuevo título a su palmarés y alimenta la ilusión de cara a los próximos desafíos internacionales.

En definitiva, José “Maligno” Torres sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del ciclismo argentino. Con el oro panamericano en Lima, el cordobés reafirma que es mucho más que un campeón olímpico: es una leyenda viva del BMX Freestyle.

