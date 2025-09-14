Boca empató 1-1 con Rosario Central en Arroyito y sigue en la zona alta del Torneo Clausura 2025

en el gigante de Arroyito

Boca Juniors igualó 1 a 1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en un duelo correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025. Fue un partido atractivo, con emociones rápidas en el primer tiempo y un complemento en el que el Xeneize hizo méritos para ganarlo, pero no logró quebrar la resistencia del arquero Jorge Broun.

Primer tiempo intenso y con golazos para Boca y Central

El encuentro arrancó con situaciones claras para ambos lados, pero fue Boca -que venía de sumar de a tres en su anterior compromiso- el que pegó primero: a los 20 minutos, tras un tiro libre jugado rápido, Brian Aguirre envió un centro preciso y Rodrigo Battaglia, de cabeza, puso el 1-0. La defensa local quedó mal parada y el mediocampista xeneize no perdonó.

La reacción del Canalla no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos después, Ángel Di María sorprendió a todos con un gol olímpico perfecto desde la esquina izquierda. El campeón del mundo desató la locura en el Gigante y firmó uno de los tantos más espectaculares del certamen.

Boca buscó más en el complemento

En la segunda mitad, el equipo de Miguel Ángel Russo fue superior en la tenencia y las llegadas claras. Cavani y Merentiel inquietaron en varias oportunidades, mientras que Williams Alarcón tuvo una chance inmejorable a los 30 minutos: recibió un pase filtrado de Merentiel, quedó mano a mano, pero remató incómodo y el balón se fue desviado.

Rosario Central apostó a los contragolpes y a la inspiración de Di María y Campaz, pero se encontró con un seguro Leandro Brey, que respondió cada vez que fue exigido. Finalmente, el empate terminó siendo justo, aunque Boca dejó la sensación de haber estado más cerca del triunfo.

Cómo quedan en la tabla Boca y Central

Con este resultado, Boca Juniors alcanzó los 13 puntos en la Zona A, ubicándose en la tercera posición, a solo dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central. Además, mantiene su lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2026, tras el traspié de Argentinos Juniors ante Instituto.

Por su parte, Rosario Central suma 11 unidades en la Zona B, se mantiene sexto y todavía no conoce la derrota en el campeonato, estirando su invicto como local.

Lo que viene para Boca y Central

En la próxima fecha, Boca Juniors recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el domingo desde las 21:15 en La Bombonera. En tanto, Rosario Central será local ante Talleres el domingo 21 de septiembre, a partir de las 19:00, en un partido clave para seguir prendido en la pelea.

La síntesis de Boca y Central

Los resultados del fútbol de Primera

Hubo fútbol y goles

Las posiciones del fútbol de Primera

