En vivo: Boca iguala en un partido vital ante Aldosivi

El Club Atlético Boca Juniors enfrenta al Tiburón por una nueva fecha del fútbol de Primera. Entrá a la nota y mirá los detalles del duelo.

Boca necesita los tres puntos.

Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación en el Torneo Clausura de fútbol 2025, el Club Atlético Boca Juniors visita a Aldosivi este domingo desde las 14:30 en el Estadio José María Minella. El equipo de Miguel Ángel Russo quiere estirar su racha positiva y para ello repetirá casi todo el once que venció a Banfield.

Cómo viene la mano para Boca y su rival

El DT Miguel Ángel Russo realizará una sola modificación respecto al claro triunfo ante Banfield: la baja de Marco Pellegrino, lesionado, será cubierta por Ayrton Costa. En el mediocampo, Battaglia ya está recuperado y volverá a acompañar a Paredes. En ataque, la dupla uruguaya Edinson Cavani – Miguel Merentiel buscará repetir goles.

El presente del Tiburón marplatense es complicado: apenas tres puntos en seis fechas, con tres empates y tres derrotas. Dirigido por Mariano Charlier, necesita sumar con urgencia para salir del fondo. Si la temporada terminara hoy, Aldosivi y Talleres deberían jugar un desempate por la permanencia, mientras que San Martín de San Juan descendería directamente.

El partido Aldosivi vs. Boca, por la 7ª fecha del Torneo Clausura, se podrá ver en vivo por ESPN Premium (Pack Fútbol) en los canales 124 y 604 de Cablevisión/Flow, 603 y 1603 de DirecTV, y 112 y 1018 de Telecentro. También estará disponible online a través de Flow, DirecTV GO, Telecentro Play y Disney+, además del minuto a minuto en TyCSports.com.

La síntesis del Club Atlético Boca Juniors

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera

