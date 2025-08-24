Los goles del segundo triunfo al hilo de Boca: se le abrió el arco a los delanteros

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo volvieron a ganar tras su paso victorioso en Mendoza

El Club Atlético Boca Juniors derrotó 2-0 a Banfield en La Bombonera , en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Fútbol Argentino .

Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A , con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.

Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani , a quienes se les abrió el arco tras varios partidos con la pólvora mojada.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol. Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador .

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final.

Los goles del Boca Juniors 2 - Banfield 0

En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red.

A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. El centro delantero uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco banfileño.

La síntesis del Boca 2 - Banfield 0