Liga Profesional de Fútbol

Los goles del segundo triunfo al hilo de Boca: se le abrió el arco a los delanteros

Boca Juniors se impuso 2 a 0 ante Banfield en La Bombonera y se acomodó en el Grupo A del Torneo Clausura. Mirá los videos con las mejores jugadas.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo volvieron a ganar tras su paso victorioso en Mendoza

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo volvieron a ganar tras su paso victorioso en Mendoza

Foto: Prensa Boca Juniors

Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.

Lee además
El DT xeneize destacó la dupla defensiva y remarcó la importancia de recuperar la identidad de Boca.
sonriente

Russo rompió la racha y Boca volvió a sonreír en Mendoza ¿El inicio de un nuevo ciclo ganador?
La Lepra estuvo cerca de empatarlo, pero en el final llegaron los mazazos (Foto: Diario Olé).
golpe al mentón

La Lepra volvió a pecar de inocente y Boca lo goleó: qué sucedió con Independiente Rivadavia

Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani, a quienes se les abrió el arco tras varios partidos con la pólvora mojada.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol. Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador.

Embed

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final.

Los goles del Boca Juniors 2 - Banfield 0

En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red.

Embed

A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. El centro delantero uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco banfileño.

Embed

La síntesis del Boca 2 - Banfield 0

Embed

Temas
Seguí leyendo

Tremendo sacudón: qué pasó con Juan Román Riquelme y Boca en Mendoza

El Deportivo Maipú salvó un punto en el final ante Los Andes ¿Sigue en zona de Reducido?

San Martín y Huracán Las Heras no pasaron del empate en el Federal A: a cuánto quedaron de la clasificación

Por qué Mendoza fue furor en la disputa de los Juegos Panamericanos en Asunción

Franco Mastantuono debutó como titular en Real Madrid ¿Qué hizo que sorprendió a todos?

La Selección argentina femenina de vóley tropezó en el Mundial: cómo se clasifica a la siguiente ronda

Qué pasó con Julián Santero en una dura jornada del TC en Buenos Aires ¿Sigue puntero?

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

LO QUE SE LEE AHORA
Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Los resultados del sorteo 1316 del Brinco, del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Te Puede Interesar

El vino argentino uno de los grandes aportantes a las exportaciones de las economías regionales desde el complejo de la uva.
Desarrollo regional

Exportaciones agroindustriales: pesca, uva y limón lideran entre las economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz
Salió de la cárcel en junio

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Por Carla Canizzaro
Casi tres de cada diez adultos experimentan malestar psicológico en la Argentina urbana
Preocupación

Ansiedad y depresión: los factores que más inciden en la salud mental de los argentinos

Por Celeste Funes