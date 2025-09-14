Federal A: Huracán Las Heras va por la clasificación y San Martín por terminar más arriba

El Torneo Federal A de fútbol 2025 entra en su etapa decisiva y este fin de semana se disputará la última fecha de la fase regular, con los equipos mendocinos jugándose cosas importantes. Repasá lo que se viene para el Club Atlético Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín.
San Martín ya clasificado visita a Sol de Mayo
El Atlético Club San Martín, que viene de una sólida victoria 2 a 0 sobre Gutiérrez Sport Club en el clásico provincial, ya aseguró su clasificación a la próxima instancia. El Chacarero, de la mano de Ignacio Castro —autor de los dos goles en el último triunfo—, viajará a Río Negro para enfrentar a Sol de Mayo.