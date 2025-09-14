Federal A: Huracán Las Heras va por la clasificación y San Martín por terminar más arriba

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.

El Torneo Federal A de fútbol 2025 entra en su etapa decisiva y este fin de semana se disputará la última fecha de la fase regular, con los equipos mendocinos jugándose cosas importantes. Repasá lo que se viene para el Club Atlético Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín .

El Atlético Club San Martín , que viene de una sólida victoria 2 a 0 sobre Gutiérrez Sport Club en el clásico provincial, ya aseguró su clasificación a la próxima instancia. El Chacarero , de la mano de Ignacio Castro —autor de los dos goles en el último triunfo—, viajará a Río Negro para enfrentar a Sol de Mayo .

El conjunto del Este buscará cerrar la fase con otro resultado positivo y mantenerse entre los mejores de la Zona B.

El panorama es distinto para Huracán Las Heras, que perdió 2 a 1 ante Santamarina de Tandil y complicó sus aspiraciones . El Globo deberá visitar a Juventud Unida de San Luis con la obligación de ganar y esperar otros resultados que lo favorezcan.

La derrota en el General San Martín dejó al equipo de Las Heras con la clasificación pendiendo de un hilo, por lo que el choque en tierras puntanas será a todo o nada.

@acsmmza ya clasificado visita a Sol de Mayo.

@CAHuracanLH se juega la vida ante Juventud Unida en San Luis.

¿Creés que los equipos de #Mendoza serán protagonistas?#Mendoza #FútbolArgentino pic.twitter.com/25hH9MtP9G — Sebastián Colucci (@MSColucci) September 12, 2025

Gutiérrez quiere despedirse con un triunfo

Por su parte, Gutiérrez Sport Club, ya sin chances de avanzar, intentará cerrar su participación de la mejor manera cuando reciba en Mendoza a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El Celeste buscará darle una alegría a su gente en el último partido de la temporada y empezar a proyectar lo que será el 2026.

