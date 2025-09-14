duelos vitales

Federal A: Huracán Las Heras va por la clasificación y San Martín por terminar más arriba

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero tiene acción por una nueva fecha del duro Torneo Federal A. Repasá lo que se juega.

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.

El Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero son protagonistas.

Por Sitio Andino Deportes

El Torneo Federal A de fútbol 2025 entra en su etapa decisiva y este fin de semana se disputará la última fecha de la fase regular, con los equipos mendocinos jugándose cosas importantes. Repasá lo que se viene para el Club Atlético Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín.

San Martín ya clasificado visita a Sol de Mayo

El Atlético Club San Martín, que viene de una sólida victoria 2 a 0 sobre Gutiérrez Sport Club en el clásico provincial, ya aseguró su clasificación a la próxima instancia. El Chacarero, de la mano de Ignacio Castro —autor de los dos goles en el último triunfo—, viajará a Río Negro para enfrentar a Sol de Mayo.

El conjunto del Este buscará cerrar la fase con otro resultado positivo y mantenerse entre los mejores de la Zona B.

La derrota en el General San Martín dejó al equipo de Las Heras con la clasificación pendiendo de un hilo, por lo que el choque en tierras puntanas será a todo o nada.

Gutiérrez quiere despedirse con un triunfo

Por su parte, Gutiérrez Sport Club, ya sin chances de avanzar, intentará cerrar su participación de la mejor manera cuando reciba en Mendoza a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El Celeste buscará darle una alegría a su gente en el último partido de la temporada y empezar a proyectar lo que será el 2026.

Los resultados del Torneo Federal A

Las posiciones del Torneo Federal A

El Malvinas, la joya de la provincia de Mendoza.
Los estadios emblemáticos de la provincia de Mendoza: escenarios de grandes batallas ganadas

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos
El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Exportaciones argentinas: la Pampa Húmeda se enfría, San Juan y Neuquén crecen sin parar.
Exportaciones argentinas: La Pampa Húmeda se enfría, San Juan y Neuquén crecen sin parar ¿y Mendoza?

Por Marcelo López Álvarez
Se conoció cuánto dinero recibirán los partidos para la campaña.
Elecciones 2025 en Mendoza: cuánto dinero recibirán los partidos para la campaña y quiénes quedaron afuera

Por Cecilia Zabala
La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Por Facundo La Rosa