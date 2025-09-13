River se impuso 2 a 1 ante Estudiantes con un jugador menos

River Plate y Estudiantes de La Plata se enfrentaron en un partido interzonal correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura . Antes de sus compromisos por los cuartos de final de la Copa Libertadores , ambos equipos se midieron en el estadio Uno , y el Millonario se impuso ante un Pincha que complicó el marcador , especialmente tras la expulsión de Martínez Quarta .

El equipo de Gallardo abrió el marcador a los cinco minutos , cuando un tiro de esquina de Nacho Fernández encontró la cabeza de Galopo , quien se lanzó hacia adelante para empujar la pelota que ingresó rápidamente y superó la reacción de Muslera .

A los 16 minutos, River volvió a atacar con el dominio que mostraba desde el inicio. Driussi fabricó la jugada del segundo gol, tras enviar un centro bajo rechazado por la defensa del Pincha, Fernández aprovechó el rebote y marcó el 2-0. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR debido a una posible mano del jugador Millonario antes de su confirmación.

Aunque el equipo de Núñez tenía todo controlado, en los minutos finales de la primera parte comenzó a bajar su rendimiento y Estudiantes aprovechó la ocasión para acercarse al descuento. La situación se complicó aún más cuando Martínez Quarta recibió doble amarilla y fue expulsado a los 39 minutos.

En el complemento, Estudiantes cambió de esquema y aprovechó la superioridad numérica para atacar primero con Cetré, quien remató desde fuera del área, pero el balón pasó cerca del palo derecho del arco de Franco Armani. Minutos después, el colombiano tuvo otra oportunidad clara, aunque Galoppo intervino para desviar su remate.

Más tarde, el Pincha parecía descontar con un gol de Cristian Medina tras un error de Armani, que intentó enviar la pelota con un pase largo; sin embargo, el VAR anuló la jugada por una mano de Medina antes del gol.

Lo que se viene para River Plate

El próximo desafío para el Millonario será el próximo miércoles ante Palmeiras en el estadio Monumental desde las 21:30 (hora argentina), por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Mientras que para la novena fecha del Torneo Clausura será el sábado 20 de septiembre, de visitante, contra Atlético Tucumán desde las 21:15hs.

La síntesis de River y Estudiantes

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera