El Tomba recibe a Barracas en el Gambarte: hora y dónde verlo

Este sábado a las 14:30 , el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba recibe a Barracas Central en el estadio Feliciano Gambarte por la octava fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025 . El equipo mendocino viene de cortar una racha negativa de diez partidos sin ganar.

El partido en Mendoza se podrá ver por ESPN Premiun y lo podés seguir por Sitio Andino.

El Tomba pudo respirar aliviado en la fecha pasada, al vencer como visitante a Platense en Vicente López . Ese triunfo le permitió cortar una seguidilla de diez encuentros sin conocer la victoria y tomar aire en la lucha por la permanencia.

DESIGNACIÓN FECHA 8 ( INTERZONAL) Dario Herrera será el árbitro del sábado cuándo Godoy Cruz reciba a Barracas Central en el Gambarte a partir de las 14:30H. pic.twitter.com/yYvJCyPXKD

El desafío ahora es trasladar esa recuperación a su casa. El equipo mendocino todavía no ganó en el Feliciano Gambarte desde su regreso, tras dejar el estadio Malvinas Argentinas. La mala noticia es la suspensión de Santino Andino , expulsado en el último compromiso, lo que obliga a variantes en el once titular.

El presente de Barracas Central, líder de la Zona A

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua llega en gran momento. En la última fecha remontó un 0-1 en Rosario para vencer a Newell’s 2-1 con goles de Iván Tapia y Facundo Bruera, estirando a cinco partidos su invicto.

Con 40 puntos en la tabla anual, Barracas Central no solo lidera la Zona A del Clausura, sino que se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, lo que enciende la ilusión de sus hinchas.

Lo que se viene para el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El próximo desafío para el Bodeguero será el otro domingo de local ante Instituto desde las 16:45hs.

La síntesis del Tomba

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera