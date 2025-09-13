por los tres puntos

El Tomba recibe a Barracas en el Gambarte: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Guapo por una nueva fecha del fútbol de Primera. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba necesita la victoria.

El Tomba necesita la victoria.

El partido en Mendoza se podrá ver por ESPN Premiun y lo podés seguir por Sitio Andino.

Lee además
El Tomba quiere ser protagonista.
necesita ganar

El Tomba y una fecha clave ante Barracas: todo lo que hay que saber
La Lepra fue más y lo ganó bien.
tres puntos de oro

Goce Leproso: Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de la Reserva ante el Tomba
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundogodoycruz_/status/1965830516579643682&partner=&hide_thread=false

Cómo llega el Tomba al partido en el Gambarte

El Tomba pudo respirar aliviado en la fecha pasada, al vencer como visitante a Platense en Vicente López. Ese triunfo le permitió cortar una seguidilla de diez encuentros sin conocer la victoria y tomar aire en la lucha por la permanencia.

El desafío ahora es trasladar esa recuperación a su casa. El equipo mendocino todavía no ganó en el Feliciano Gambarte desde su regreso, tras dejar el estadio Malvinas Argentinas. La mala noticia es la suspensión de Santino Andino, expulsado en el último compromiso, lo que obliga a variantes en el once titular.

El presente de Barracas Central, líder de la Zona A

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua llega en gran momento. En la última fecha remontó un 0-1 en Rosario para vencer a Newell’s 2-1 con goles de Iván Tapia y Facundo Bruera, estirando a cinco partidos su invicto.

Con 40 puntos en la tabla anual, Barracas Central no solo lidera la Zona A del Clausura, sino que se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, lo que enciende la ilusión de sus hinchas.

Lo que se viene para el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El próximo desafío para el Bodeguero será el otro domingo de local ante Instituto desde las 16:45hs.

La síntesis del Tomba

Embed

Los resultados del fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del fútbol de Primera

Embed

Temas
Seguí leyendo

Copa Davis: Argentina barrió a Países Bajos y jugará las finales en Italia

¡Agónico triunfo de Los Pumas! Le ganaron a Australia y siguen soñando en el Rugby Championship

Independiente Rivadavia perdió 1 a 0 con Lanús en un duelo clave del Torneo Clausura 2025

Copa Davis 2025: Francisco Cerúndolo ganó y Argentina se puso 2-0 sobre Países Bajos en Groningen

Copa Davis 2025: Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina con triunfo ante De Jong

Los máximos goleadores de la selección Argentina en la historia

Los Pumas, con Isgró y González, visitan a Australia por el Rugby Championship 2025: horario, TV y formaciones

Argentina busca las finales de la Copa Davis 2025 ante Países Bajos: programación, horarios y TV en vivo

LO QUE SE LEE AHORA
¡Agónico triunfo de Los Pumas! Le ganaron a Australia y siguen soñando en el Rugby Championship
Qué victoria

¡Agónico triunfo de Los Pumas! Le ganaron a Australia y siguen soñando en el Rugby Championship

Las Más Leídas

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores
A bordo de una moto

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores

Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day. Imagen de archivo video
Imponente

Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day

Avanza una de las obras más importantes del sur provincial video
Obra pública

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei
Visita

En campaña: Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Milei

Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene.
Avance

Cornejo anunció la finalización de las obras en el circuito de El Challao: lo que se viene

Por Sitio Andino Política
Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo
Grave

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo

Por Juan Pablo Strappazzon
Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Por Juan Pablo Strappazzon