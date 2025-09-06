¡Qué victoria!

Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron el US Open e hicieron historia en el tenis en dobles

Zeballos y Granollers se consagraron campeones del US Open y sumaron su segundo título de Grand Slam en dobles. Repasá todos los detalles en esta nota.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers volvieron a brillar en la élite del tenis mundial al consagrarse campeones del US Open, sumando así su segundo título de Grand Slam como pareja y consolidando una carrera histórica en la modalidad de dobles.

Horacio Zeballos
A sus 40 años, el argentino Horacio Zeballos sigue haciendo historia

El título de Horacio Zeballos y Marcel Granollers en el US Open

Los hispanohablantes se impusieron en una vibrante final del US Open ante los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury, con parciales de 3-6, 7-6 (4) y 7-5. Fue un encuentro de altísimo nivel, marcado por la tensión y la precisión táctica, que se definió por márgenes mínimos. Tras perder el primer set, la dupla reaccionó con temple y determinación para revertir el marcador y quedarse con una victoria inolvidable en el Arthur Ashe Stadium.

A lo largo de las más de dos horas de juego, apenas se registraron dos quiebres de servicio, uno por lado, lo que evidencia la enorme paridad entre ambas parejas. Cada punto fue disputado al límite, con largos intercambios y una destacada solidez desde el fondo de la cancha. El triunfo no solo significó un título más, sino un verdadero hito para el marplatense Zeballos, quien con esta consagración se une al selecto grupo de tenistas argentinos que han conquistado dos torneos de Grand Slam.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964398086769287234&partner=&hide_thread=false

Para Zeballos y Granollers, esta final tuvo además un sabor especial: fue una revancha personal. En la edición 2019 del US Open, habían llegado por primera vez juntos a una final de Grand Slam, justamente en este mismo escenario, pero se les escapó el título. Seis años más tarde, con más experiencia, química y resiliencia, lograron concretar el sueño que alguna vez les fue esquivo y consolidaron su lugar entre las grandes duplas del tenis mundial. / Infobae

