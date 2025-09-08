Historia de Gimnasia y Esgrima: el Lobo del Parque, sus ídolos y más de un siglo de buen fútbol

El Lobo con más de cien años de historia intentará dar el salto a la Primera.

Fundado en 1908 , el Club Atlético Gimnasia y Esgrima es una de las instituciones más emblemáticas de Cuyo y uno de los equipos más representativos del interior. Conocido popularmente como el Lobo del Parque , su historia está marcada por títulos, clásicos inolvidables, ídolos eternos y una hinchada que mantiene viva la pasión a lo largo de más de un siglo.

Los primeros pasos de Gimnasia se remontan a 1890 , con la práctica de la esgrima, pero en 1908 se fundó la sección de fútbol , que rápidamente se transformó en la actividad central del club. En los años 20 llegaron los primeros logros importantes: el Lobo se consagró bicampeón de la Liga Mendocina de Fútbol en 1922 y 1923 , y más tarde sumó títulos en 1931, 1933, 1937 y 1939 , consolidándose como referente provincial.

Con el tiempo, el club se convirtió en pionero en distintas disciplinas, pero el fútbol fue el motor que lo llevó a ser conocido como el Lobo mendocino , identificado con el Parque General San Martín , lugar donde construyó su arraigo popular.

En 1934 se inauguró el mítico y coqueto Estadio Víctor Legrotaglie , ubicado en el corazón del Parque. Desde entonces, se convirtió en la casa del Lobo y en un símbolo cultural de la provincia.

Con capacidad para más de 12 mil espectadores, el estadio ha sido testigo de ascensos, descensos y gestas inolvidables. Su entorno natural, rodeado de arboledas, le dio fama nacional al punto de ser considerado por muchos como “el estadio más lindo del país”.

Protagonismo en los torneos nacionales

Gimnasia tuvo destacadas participaciones en los Campeonatos Nacionales entre 1970 y 1984, enfrentándose a gigantes como River, Boca, Independiente y San Lorenzo. En esas décadas, el Lobo mostró el poderío del fútbol del interior y se ganó el respeto en todo el país.

Los hinchas todavía recuerdan con orgullo los duelos frente al River de Labruna o el Boca de Maradona, partidos que llenaron el Legrotaglie de público y emoción. Aunque sin grandes presupuestos, Gimnasia demostró competitividad y dejó huella en el fútbol argentino.

Víctor Legrotaglie, la leyenda eterna

Ningún nombre está tan ligado al club como el de Víctor Antonio Legrotaglie, máximo ídolo de la historia mensana. Considerado uno de los mejores futbolistas que dio Mendoza, rechazó ofertas de Boca, River e incluso del Real Madrid para quedarse en su tierra.

Con más de 200 goles en su carrera, fue apodado el “Víctor Hugo” del fútbol mendocino. Su talento, fidelidad y amor por Gimnasia lo convirtieron en una leyenda viva. Desde 2005, el estadio lleva su nombre como homenaje eterno.

El clásico mendocino entre el Lobo y la Lepra

Desde 1913, Gimnasia protagoniza junto a Independiente Rivadavia el clásico mendocino, uno de los más calientes del interior. Cada cruce divide a Mendoza entre blanquinegros y azules, y genera una expectativa única en la provincia.

Estos enfrentamientos han sido históricos tanto en la Liga Mendocina como en los torneos nacionales. Para el hincha mensana, ganarle a Independiente significa mucho más que tres puntos: es reafirmar su identidad y orgullo.

El siglo XXI: del centenario a los ascensos

El club celebró su centenario en 2008 con actos deportivos, sociales y culturales que reafirmaron su importancia en la provincia. Años más tarde, Gimnasia vivió uno de los momentos más recordados de su historia reciente: el doble ascenso en 2014, primero al Federal A y luego a la Primera B Nacional en el mismo año.

En la Copa Argentina 2018-19, el Lobo eliminó a Aldosivi y a Tigre, sumando hitos memorables que alimentaron el orgullo de su gente. Estos logros devolvieron la ilusión de ver al equipo competir contra los más grandes y soñar con un ascenso a la máxima categoría.

Los títulos del Lobo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es el segundo equipo más ganador de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF), solo por detrás de Independiente Rivadavia. A lo largo de su historia obtuvo los títulos locales en los años 1922, 1923, 1931, 1933, 1937, 1939, 1949, 1952, 1964, 1969, 1974, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1991, 1997-1998 y 2001.

Además, conquistó el campeonato de la Primera B de la Liga Mendocina en 2010 y 2012.

En torneos nacionales, el Lobo logró tres ascensos del Torneo Argentino B al Torneo Argentino A: primero en la temporada 2002-2003, luego en la 2005-2006 y finalmente en la 2013-2014.

Identidad y actualidad

Conocido como Lobo, Mensana o Blanquinegro, Gimnasia representa valores de lucha, esfuerzo y pertenencia. En la actualidad compite en la Primera Nacional, con el objetivo de alcanzar el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional.

Además de su tradición futbolera, el club se destaca por su trabajo en divisiones juveniles y su rol formador, que ha nutrido al fútbol argentino con talentos locales. La fidelidad de su hinchada y la belleza de su estadio lo convierten en un emblema de Mendoza y del interior del país.

Ídolos y referentes históricos del Lobo

El Lobo mendocino forjó a lo largo de su historia a grandes figuras que dejaron una huella imborrable en la institución y en el fútbol argentino. Estos son algunos de los nombres más recordados por los hinchas:

Víctor Legrotaglie : el máximo ídolo del club, símbolo eterno y referente indiscutido del fútbol mendocino.

Hermanos Irañeta : pioneros y primeras figuras destacadas en la historia del Lobo.

Miguel Converti : goleador histórico, muy recordado por la hinchada.

Roberto Rogel : defensor surgido en Gimnasia que luego brilló en Boca Juniors .

Alfredo Sosa : delantero habilidoso, ídolo de las décadas del 60 y 70.

Juan Carlos “Polilla” Ibáñez : crack mendocino que tuvo su explosión en San Lorenzo , pero con raíces en el Parque.

Oscar Fornari : otro de los grandes talentos formados en el club.

Darío Felman : figura que pasó por Gimnasia antes de emigrar a Boca Juniors y al fútbol español.

Juan Gilberto Funes, “El Búfalo” : delantero legendario que dejó su sello como goleador.

Ángel Mauricio Badía, “Chupete” : uno de los mejores defensores que dio el fútbol mendocino, ídolo del Lobo en los campeonatos Nacionales de los 70 y 80.

Omar Olguín, “Cochina” : volante creativo surgido de las divisiones inferiores.

Pedro “Perico” Ojeda : delantero de gran porte y autor de goles memorables.

Sergio Oga, “Mago” : un número diez exquisito, recordado por su visión, pases y goles.

José Francisco Vicino, “Chueco” : gran defensor y referente del Lobo en la década del 80.

“Los Compadres del Toque”: una generación inolvidable integrada por Legrotaglie, Aceituno, Torres, Sosa, Ibáñez y González, que marcó una época con su fútbol vistoso.

La hinchada: los 33 y una historia para volver a ser para el Lobo

El aliento de Gimnasia tiene nombre propio: “Los 33”, la histórica barra del Lobo mendocino. Su apodo proviene de la calle 33 Orientales, donde se reunían los primeros simpatizantes que acompañaron al equipo en las décadas pasadas. Con bombos, banderas y un colorido inconfundible, Los 33 se transformaron en el motor anímico del club, presentes en cada clásico, en los ascensos y en los viajes más largos del interior. Para el hincha mensana, la pasión por los colores blanco y negro trasciende generaciones y representa el orgullo de todo un barrio que se expandió al corazón de Mendoza.

La historia de Gimnasia y Esgrima de Mendoza es la historia de la pasión mendocina por el fútbol. Con más de un siglo de vida, un estadio que es patrimonio cultural, un clásico que paraliza la ciudad y una leyenda como Víctor Legrotaglie, el Lobo del Parque sigue escribiendo páginas de gloria en el deporte argentino.

El panorama del Lobo en la voz de sus dirigentes

Con más de 100 años de historia, el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa un momento clave en lo deportivo y proyecta su crecimiento institucional. El vicepresidente de la institución, Juan Pablo Civit, analizó los hitos que marcaron al club, el presente en la Primera Nacional y los desafíos que vienen.

Un antes y un después en la historia

Consultado sobre el momento que transformó la identidad del club, el vicepresidente Juan Pablo Civit no dudó: “Un antes y un después en la institución lo marcó la elección del ingeniero Fernando Porretta como presidente en 2011. Ello trajo equilibrio de gestión, inversión inteligente y una idea deportiva que privilegia contundencia y carácter competitivo”, destacó.

Según Civit, ese cambio se vio reflejado en los resultados deportivos: “El equipo de primera se encuentra en el Torneo Nacional de AFA con intenciones de ascenso. Además tenemos el equipo de la Reserva, que es muy importante”, remarcó.

El presente deportivo y el sueño del ascenso

En relación a la actualidad futbolística, Civit realizó un balance positivo: “En los últimos años entramos al Reducido siendo siempre un equipo competitivo. El año pasado estuvimos a un pasito de llegar a la Primera División, perdiendo la final en Córdoba. Este año lo volvemos a intentar, asumiendo el desafío de llegar, que es lo que todos los gimnasistas soñamos”.

Al mismo tiempo, subrayó la importancia del esfuerzo colectivo: “Sabemos que requiere mucho esfuerzo y que tenemos que estar juntos, tirando para el mismo lado, para que el objetivo se logre”.

Proyectos de futuro: un club integral

De cara a los próximos años, la dirigencia apuesta a fortalecer la identidad institucional. “La idea es seguir desarrollando a Gimnasia y Esgrima de Mendoza como un gran club. Tenemos diferentes actividades como handball, patín, pádel, hockey femenino, fútbol de salón y fútbol senior, entre otros”, señaló Civit.

El dirigente remarcó que los planes incluyen nuevas instalaciones que afiancen la pertenencia: “Queremos que los socios se sientan a gusto y puedan desarrollar actividades deportivas, haciendo honor al lema Mens sana in corpore sano. Como decimos en Gimnasia, somos familia y pretendemos cada día crecer más”.