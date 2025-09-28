Mendoza participa en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2025 con una delegación de 380 atletas

Mendoza ya está lista para ser protagonista en una nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2025 que se desarrollarán en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre . La provincia viajó con 380 atletas que competirán en 36 disciplinas junto a más de 8.000 jóvenes de entre 13 y 17 años de todo el país.

Los Juegos Evita no solo promueven la práctica deportiva, sino que garantizan igualdad de oportunidades, acceso gratuito y participación federal de todas las provincias. Además, constituyen un espacio de integración, convivencia y camaradería , donde los jóvenes desarrollan talentos, comparten experiencias y fortalecen valores, siendo también una plataforma para la detección de futuros representantes del alto rendimiento nacional.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta , destacó el esfuerzo que realiza la provincia para sostener este programa en un contexto económico desafiante.

“ Este año los Evita son históricos . Mendoza siempre ha tenido una buena delegación y, más allá de estar muy bien representados, hemos obtenido buenos resultados , que si bien no son el objetivo principal, también son importantes. Significa que en un año difícil Mendoza tiene los recursos para no interrumpir este programa , mientras que muchas provincias dependían exclusivamente de Nación. Aquí nos autofinanciamos , y eso es una buena noticia para todos los deportistas”, expresó.

Asimismo, Chiapetta remarcó el carácter inclusivo de la propuesta: “Cada colegio, parroquia y unión vecinal tuvo la misma posibilidad de participar. Eso distingue a este programa: brinda a todos las mismas oportunidades. Representarnos significa además hacer un viaje hermoso, interactuar con jóvenes de todo el país, que es otro de los grandes objetivos”.

Por su parte, la directora de Deporte Social y Comunitario, Viviana Balzarelli, resaltó la relevancia de la competencia para la formación de los jóvenes: “Los Juegos Evita son mucho más que una instancia deportiva: son una experiencia transformadora. Aquí aprenden la importancia del esfuerzo, la solidaridad y el respeto. Es un espacio donde los jóvenes viven valores que los acompañarán toda la vida”.

Con entusiasmo y compromiso, la delegación mendocina ya se encuentra en camino a “La Feliz”, con el objetivo de dejar en alto los colores de la provincia y vivir una semana cargada de deporte, amistad y emoción.