Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cómo estará el tiempo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este domingo 28 de septiembre la jornada se presentará parcialmente nublado en zona Sur. El resto de la provincia se mantendrá mayormente despejado.

Asimismo, el organismo emitió un alerta por viento Zonda entre las 12 y las 19 en cordillera Sur, Malargüe y, con menor intensidad, en el Valle de Uspallata. Circulación de norte a sur desde las 10 hasta las 21, más moderada en la franja Este, con impacto principal en zonas Norte, Este y Sur.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 23 grados y la mínima a los 6 grados.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Para este lunes 29 de septiembre, el día se presentará con Viento Zonda entre las 10 y las 19. Se inicia en el sur de Malargüe y la cordillera sur, y se extiende luego a Malargüe, con velocidades promedio de 40 km/h. Circulación de sur a norte desde las 11 hasta la medianoche, principalmente en zonas Sur y Noreste, con menor intensidad en Gran Mendoza y Valle de Uco. Se prevén velocidades cercanas a 35 km/h en la franja Este. El cielo estará mayormente despejado durante el día. A partir de las 20, aumento de nubosidad desde el Valle de Uco hacia Gran Mendoza, zona Este y oeste de San Rafael. No se esperan precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima llegue a los 24 grados y la mínima a los 6 grados.