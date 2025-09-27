Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 27 de septiembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este sábado 27 de septiembre la jornada se presentará parcialmente nublada sin precipitaciones. Habrá una leve brisa norte-sur desde las 15 hasta medianoche en zonas Este y Sur.
Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 19 grados y la mínima a los 6 grados.
Foto: Cristian Lozano
Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Para este domingo 28 de septiembre, habrá un leve ascenso de la temperatura. El viento será leve de norte-sur de 10 a 21 en zonas Este y Sur, más moderado en la franja Este provincial. La máxima sería de 24 grados y la mínima de 4 grados.