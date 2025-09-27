27 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 27 de septiembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará sin precipitaciones. Conocé el pronóstico extendido.

Cómo estará el tiempo en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este sábado 27 de septiembre la jornada se presentará parcialmente nublada sin precipitaciones. Habrá una leve brisa norte-sur desde las 15 hasta medianoche en zonas Este y Sur.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 19 grados y la mínima a los 6 grados.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para este domingo 28 de septiembre, habrá un leve ascenso de la temperatura. El viento será leve de norte-sur de 10 a 21 en zonas Este y Sur, más moderado en la franja Este provincial. La máxima sería de 24 grados y la mínima de 4 grados.

