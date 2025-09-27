27 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor 07-09-25
Foto: Gentileza Vialidad Nacional

El pronóstico para la alta montaña indica mal tiempo instalado en el Sur, extendiéndose hacia zona central y Norte durante el día y la noche. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6º en Uspallata, -1° en Punta de Vacas, -3º en Puente del Inca y -4° en Las Cuevas.

Lee además
Atención: el Paso Los Libertadores quedará habilitado este sábado
tras el temporal

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado
Cuál es la situación del Paso Internacional Los Libertadores este viernes 26 de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de septiembre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Paso Internacional Los Libertadores (foto de archivo)
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Internacional Los Libertadores

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de septiembre

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Demoras en el Paso Los Libertadores este miércoles 24 de septiembre: cuál es el motivo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 24 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 27 de septiembre en Mendoza

Las Más Leídas

uspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza

El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto
El saldo

El fuerte viento en Mendoza dejó graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto
Maipú

Una mujer murió tras la caída de un árbol sobre su auto

El tragico accidente vial ocurrió el miércoles pasado en Las Heras. 
anuncio oficial

Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero

Atención: el Paso Los Libertadores quedará habilitado este sábado
tras el temporal

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

Te Puede Interesar

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida
Milagro

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

Por Sitio Andino Policiales
La inversión que realizará el Gobierno de Mendoza para impulsar el empleo en la provincia.
Boletín Oficial

La inversión que realizará el Gobierno de Mendoza para impulsar el empleo en la provincia

Por Florencia Martinez del Rio
De la nafta al café y las hamburguesas: cómo cambian las estaciones de servicio
Nuevas tendencias y negocios

De la nafta al café y las hamburguesas: cómo cambian las estaciones de servicio

Por Marcelo López Álvarez