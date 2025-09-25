Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de septiembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza. Conocé el estado para hoy.

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza. Conocé el estado para hoy.

Se pronostica cielo seminublado. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3º en Uspallata, -2° en Punta de Vacas, -6º en Puente del Inca y -7° en Las Cuevas.

Lee además
Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Demoras en el Paso Los Libertadores este miércoles 24 de septiembre: cuál es el motivo.
Atención viajeros

Demoras en el Paso Los Libertadores este miércoles 24 de septiembre: cuál es el motivo

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Paso Internacional Los Libertadores (foto de archivo)
Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 24 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 19 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 18 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de septiembre

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

Te Puede Interesar

El accidente vial causó fuerte conmoción en El Algarrobal, Las Heras.
Trágico accidente en el Algarrobal

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Por Pablo Segura
Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión
Politíca económica

Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión

Por Marcelo López Álvarez
Las víctimas del triple femicidio fueron torturadas. 
conmoción

Triple femicidio: confirman que las torturas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Por Sitio Andino Policiales