31 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Agresión

Una brutal agresión en Tunuyán dejó a un adolescente en terapia intensiva

El hecho genera un fuerte preocupación entre los vecinos de Villa Rodrigo. El agresor fue aprehendido mientras los investigadores analizan la escena del crimen.

La causa quedó encuadrada como homicidio simple en grado de tentativa

La causa quedó encuadrada como homicidio simple en grado de tentativa

Foto: Medios Andinos
 Por Carla Canizzaro

Un nuevo episodio de agresión sacude al Valle de Uco. Un joven de 17 años se encuentra internado en estado crítico luego de ser brutalmente atacado durante un enfrentamiento entre grupos en el interior del barrio Villa Rodrigo, en Tunuyán. Por el hecho, un hombre de 31 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

Un conflicto que escaló a una escena de extrema violencia

El hecho ocurrió cerca de las 12.20 del mediodía en calle Francisco Delgado, en el ingreso por el callejón de la cancha de Villa Rodrigo. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una situación caótica: varios sujetos se encontraban armados con machetes, armas de fuego y escopetas, en medio de un enfrentamiento.

Lee además
El hombre prendió fuego prendas de vestir en una churrasquera y luego las arrojó hacia el interior de la vivienda

Un estremecedor caso de violencia de género terminó con una casa destruida y ahora necesitan ayuda para salir adelante
La menor de edad está internada en el hospital Notti. 

Desgarrador relato de la madre de la niña baleada en Godoy Cruz

En ese contexto, un adolescente identificado como Alexis Matías Palleres, de 17 años, fue atacado con un arma blanca, sufriendo múltiples heridas de gravedad.

El joven fue trasladado de urgencia en un vehículo Fiat Uno verde hacia el hospital local, donde permanece internado en terapia intensiva, con asistencia médica permanente.

agresión, pelea, tunuyán
El suceso ocurrió en el ingreso por el callejón de la cancha de Villa Rodrigo

El suceso ocurrió en el ingreso por el callejón de la cancha de Villa Rodrigo

Detención en medio de tensión y presencia vecinal

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 15 se encontraron con dos grupos enfrentados y una situación de alta tensión. En ese momento, varios testigos señalaron a un hombre conocido como "El Chueco" como el presunto autor del ataque.

El sospechoso, identificado como A.A.P de 31 años, quien se encontraba dentro de una vivienda. Con autorización correspondiente, el personal policial procedió a su aprehensión.

Sin embargo, el procedimiento no fue sencillo: la presencia de numerosos vecinos obligó a reforzar el operativo para poder retirar al detenido del lugar de forma segura.

violencia, agresión, pelea, tunuyán
Según informaron fuentes policiales, el detenido presentaba lesiones que habrían sido provocadas por vecinos

Según informaron fuentes policiales, el detenido presentaba lesiones que habrían sido provocadas por vecinos

Según informaron fuentes policiales, el detenido presentaba lesiones que habrían sido provocadas por vecinos tras el ataque. Por este motivo, también fue trasladado al hospital para recibir atención médica antes de quedar a disposición de la Justicia.

Investigación en curso y búsqueda del arma

Por directivas del Ayudante Fiscal interviniente, se dispuso una serie de medidas clave para avanzar en la causa:

  • Aprehensión formal del sospechoso
  • Intervención de Policía Científica
  • Secuestro de prendas
  • Preservación de pruebas biológicas
  • Rastrillaje en la zona para encontrar el arma utilizada
  • Traslado de testigos a sede judicial

La causa quedó encuadrada como homicidio simple en grado de tentativa, mientras los investigadores buscan determinar con precisión cómo se originó el conflicto y si hubo más personas involucradas en el ataque.

El hecho genera fuerte preocupación entre los vecinos de Villa Rodrigo. La utilización de armas blancas y de fuego en un enfrentamiento a plena luz del día vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia urbana.

Temas
Seguí leyendo

Alarma en Malargüe por disparos en zona urbana: dos detenidos

Video: así fue el último adiós a Ian Cabrera, el chico asesinado en una escuela de Santa Fe

Jugaban al fútbol y todo terminó de la peor manera en Tunuyán

El padre de Enzo Pérez, complicado por una grave denuncia

Una niña de 13 años, atrapada con una importante cantidad de droga

Camionero mendocino, involucrado en una tragedia vial

Desesperada búsqueda de un andinista en Alta Montaña

Ardid delictivo en pleno centro de Mendoza: dos detenidos

LO QUE SE LEE AHORA
La droga incautada durante el procedimiento en Godoy Cruz.

Una niña de 13 años, atrapada con una importante cantidad de droga

Las Más Leídas

Hallaron un cuerpo en Alta Montaña: investigan si es el andinista perdido.

El peor final para el andinista buscado en Alta Montaña

La droga incautada durante el procedimiento en Godoy Cruz.

Una niña de 13 años, atrapada con una importante cantidad de droga

El caso ingresó por la fiscalía de Maipú y ahora es tramitado por delitos sexuales. 

El padre de Enzo Pérez, complicado por una grave denuncia

El Cerro Santa Elena tiene su cima a unos 5.000 metros de altura.

Desesperada búsqueda de un andinista en Alta Montaña

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 31 de marzo