Una brutal agresión en Tunuyán dejó a un adolescente en terapia intensiva

La causa quedó encuadrada como homicidio simple en grado de tentativa

Un nuevo episodio de agresión sacude al Valle de Uco . Un joven de 17 años se encuentra internado en estado crítico luego de ser brutalmente atacado durante un enfrentamiento entre grupos en el interior del barrio Villa Rodrigo, en Tunuyán . Por el hecho, un hombre de 31 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 12.20 del mediodía en calle Francisco Delgado, en el ingreso por el callejón de la cancha de Villa Rodrigo. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una situación caótica: varios sujetos se encontraban armados con machetes, armas de fuego y escopetas , en medio de un enfrentamiento.

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En ese contexto, un adolescente identificado como Alexis Matías Palleres , de 17 años, fue atacado con un arma blanca, sufriendo múltiples heridas de gravedad.

El joven fue trasladado de urgencia en un vehículo Fiat Uno verde hacia el hospital local, donde permanece internado en terapia intensiva , con asistencia médica permanente.

agresión, pelea, tunuyán El suceso ocurrió en el ingreso por el callejón de la cancha de Villa Rodrigo Foto: Medios Andinos

Detención en medio de tensión y presencia vecinal

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 15 se encontraron con dos grupos enfrentados y una situación de alta tensión. En ese momento, varios testigos señalaron a un hombre conocido como "El Chueco" como el presunto autor del ataque.

El sospechoso, identificado como A.A.P de 31 años, quien se encontraba dentro de una vivienda. Con autorización correspondiente, el personal policial procedió a su aprehensión.

Sin embargo, el procedimiento no fue sencillo: la presencia de numerosos vecinos obligó a reforzar el operativo para poder retirar al detenido del lugar de forma segura.

violencia, agresión, pelea, tunuyán Según informaron fuentes policiales, el detenido presentaba lesiones que habrían sido provocadas por vecinos Foto: Medios Andinos

Según informaron fuentes policiales, el detenido presentaba lesiones que habrían sido provocadas por vecinos tras el ataque. Por este motivo, también fue trasladado al hospital para recibir atención médica antes de quedar a disposición de la Justicia.

Investigación en curso y búsqueda del arma

Por directivas del Ayudante Fiscal interviniente, se dispuso una serie de medidas clave para avanzar en la causa:

Aprehensión formal del sospechoso

Intervención de Policía Científica

Secuestro de prendas

Preservación de pruebas biológicas

Rastrillaje en la zona para encontrar el arma utilizada

para encontrar el arma utilizada Traslado de testigos a sede judicial

La causa quedó encuadrada como homicidio simple en grado de tentativa, mientras los investigadores buscan determinar con precisión cómo se originó el conflicto y si hubo más personas involucradas en el ataque.

El hecho genera fuerte preocupación entre los vecinos de Villa Rodrigo. La utilización de armas blancas y de fuego en un enfrentamiento a plena luz del día vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia urbana.