31 de marzo de 2026
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Sitio Andino
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Un joven fue apuñalado tras una pelea en un partido de fútbol en Tunuyán

Ocurrió en el asentamiento Rodrigo. La víctima fue hospitalizada y el agresor quedó aprehendido tras ser golpeado por familiares.

Lo que comenzó como un partido de fútbol derivó en un violento episodio
Lo que comenzó como un partido de fútbol derivó en un violento episodio
Por Carla Canizzaro

Lo que comenzó como un partido de fútbol derivó en un violento episodio que terminó con un joven gravemente herido. Una brutal pelea se registró este martes al mediodía en el asentamiento Rodrigo, en el departamento de Tunuyán.

Según pudo reconstruir Noticiero Andino a partir de un testimonio del personal policial, dos jóvenes se encontraban jugando en una cancha improvisada ubicada en un descampado del asentamiento. En ese contexto, ambos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas.

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Cómo ocurrió la pelea en Tunuyán

Por motivos que aún se investigan, en un momento la situación se descontroló: los jóvenes comenzaron a discutir y rápidamente pasaron a la agresión física.

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En medio de la pelea, uno de ellos hirió de gravedad al otro con un arma blanca

En medio de la pelea, uno de ellos hirió de gravedad al otro con un arma blanca

En medio de la pelea, uno de ellos hirió de gravedad al otro con un arma blanca, provocándole lesiones que obligaron a su inmediata asistencia médica. Tras el ataque, el agresor fue interceptado por familiares de la víctima, quienes lo golpearon antes de la llegada de la Policía.

Minutos después, personal policial arribó al lugar y logró controlar la situación. El joven herido fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica.

En tanto, el presunto atacante fue aprehendido y derivado a la Comisaría de Vista Flores. De acuerdo con la información oficial, también presentaba lesiones producto de la golpiza recibida.

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