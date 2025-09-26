Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto

En la tarde de este viernes, las fuertes ráfagas de viento provocaron un accidente vial, tras la caída de un árbol sobre un vehículo y dejó como saldo una persona fallecida.
El hecho sucedió en calle Rawson entre Alta Italia y Adolfo Villanueva, en el departamento de Maipú, frente al Torreón. El árbol caído ocupó todo el ancho de la calle, por lo que el tránsito está interrumpido.
Según trascendió, la víctima sería una mujer y no iba acompañada en el Fiat Duna rojo que manejaba. Según comunicaron las autoridades, cuando llegó el personal médico la conductora tenía pulso, pero a los minutos falleció.