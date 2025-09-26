El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Según datos proporcionados por radares metorológicos, las ráfagas llegaron hasta los 70 kilómetros por hora.

Lo que dejó el viento en Mendoza: un muerto y daños generalizados Pasado el mediodía, la provincia de Mendoza permaneció bajo alerta meteorológica por granizo en el sur, mientras que el Gran Mendoza sufrió ráfagas intensas que sorprendieron a transeúntes y conductores por el polvo en suspensión.

A pesar de la advertencia de Defensa Civil, se registraron incidentes como caída de árboles, incendios, daños en edificios y suspensión de actividades en varios departamentos:

Maipú: Caída de un árbol provocó la muerte de una mujer dentro de un Fiat Duna. Embed Tragedia en Maipú: un árbol cayó sobre un auto y murió una persona



En la tarde de este viernes, las intensas ráfagas de viento que afectaron a gran parte de Mendoza provocaron un trágico hecho en el departamento de Maipú. pic.twitter.com/RCK0zeAE8j — Sitio Andino (@sitioandinomza) September 26, 2025 Sobre ruta 20 se desató un incendio en la escuela N° 4-189 Álamos Mendocinos . El hecho se produjo mientras había clases normales , lo que obligó la rápida evacuación de alumnos, profesores y personal del establecimiento .

se desató un incendio en la . El hecho se produjo mientras , lo que obligó la . Se registró un incendio en un depósito de productos de limpieza en calle Serpa; si bien no hubo heridos, el cuerpo de bomberos logró rescatar al dueño del lugar, indentificado como Eduardo Ginestar , quien fue trasladado al nosocomio más cercano. Personal de Bomberos Cuartel Central y apoyo Hídrico trabajan en la zona con precaución por la presencia de productos químicos .

si bien no hubo heridos, el cuerpo de bomberos logró rescatar al dueño del lugar, indentificado como , quien fue trasladado al nosocomio más cercano. Personal de trabajan en la zona con precaución por la . Árboles y Ramas Caídos: 30

30 Postes Caídos: 2

2 Voladuras de Techo: 5

5 Persona Herida: 1

1 Incendios de Campo: 3 Incidentes totales: 41 San Martín: Una niña de 13 años fue golpeada por un árbol en Barrio San Pedro. De acuerdo con el reporte policial, la menor iba de camino a la casa de una compañera para realizar tareas, hasta que sufre el accidente por las fuertes ráfagas del viento. Fue trasladada al Hospital Perrupato y solo registró policontusiones. Fue dada de alta. Zona Este: Árboles y Ramas Caídas: 15

15 Voladuras de techo: 2

2 Postes caídos: 4 Incidentes totales: 21 Tupungato: En Cordón del Plata, una camioneta fue aplastada por un árbol. Embed #AHORA | Árbol cayó sobre una camioneta en Cordón del Plata, Tupungato



Un enorme susto se vivió en Cordón del Plata, Tupungato, cuando un árbol se desplomó y terminó cayendo sobre una camioneta que circulaba por la zona. pic.twitter.com/e1NUZVfcXH — Sitio Andino (@sitioandinomza) September 26, 2025 Ciudad: Se suspendieron eventos como la apertura del Encuentro de Sketchers (MMAMM) y Tango por los Caminos del Vino (La Báscula, Nave Cultural), así como actividades en el Anexo MMAMM y Microcine Municipal.

como la apertura del Encuentro de Sketchers (MMAMM) y Tango por los Caminos del Vino (La Báscula, Nave Cultural), así como actividades en el Anexo MMAMM y Microcine Municipal. Hay presencia de ramas y árboles caídos en distintos puntos de la zona y en accesos .

en distintos y en . Árboles y ramas Caídos: 15 Incidentes totales: 15 Godoy Cruz: El Festival de Foodtrucks, previsto al aire libre, se reprogramó para el domingo desde las 18 h. Embed ¡Atención! Se reprograma el Viernes del Festival de Foodtrucks.



La grilla de bandas se trasladará al Domingo, desde las 18h.



Desde las 12h, habrá feria de emprendedores y las propuestas gastronómicas. pic.twitter.com/KsHlD6Nesr — Godoy Cruz (@MuniGodoyCruz) September 26, 2025 Árboles y ramas Caídos: 25

25 Voladura de techo: 1

1 Postes Caídos: 2

2 Fuga de Gas: 1 Incidentes totales: 29 Las Heras: Las ráfagas arrancaron chapas en el estacionamiento del aeropuerto Francisco Gabrielli y dañaron parte del edificio, provocando suspensión de vuelos, al igual que varias reprogramaciones por tormentas hacia la noche .

y dañaron parte del edificio, al igual que por . En El Algarrobal, calle Paso Hondo, un motociclista identificado como Villegas Santiago Alexís, de 26 años,sufrió fractura expuesta por la caída de un árbol. Fue trasladado a la Clínica Santa María. Embed Impactante accidente en El Algarrobal durante la tormenta



La fuerte tormenta de este viernes dejó un grave episodio en Callejón Cabello y Paso Hondo, en El Algarrobal.

Un repartidor en moto fue aplastado por un árbol de gran porte que cedió por la intensidad del viento. pic.twitter.com/L5uKWrt5LW — Sitio Andino (@sitioandinomza) September 26, 2025 En calle Independencia y Pringles, una pared cayó sobre un automóvil estacionado. Viento - Mendoza (2) Al norte del departamento se registra un corte de electricidad . Personal de Edemsa se encuentra en el lugar resolviendo las fallas .

se registra un . Personal de se encuentra en el lugar . Árboles Caídos: 22

22 Postes Caídos: 3

3 Derrumbe Pared: 1

1 Herido por accidente: 1

1 Voladura de techo: 1 Incidentes totales: 28 Santa Rosa: Lluvia intensa en todo el departamento.

en todo el departamento. 20 árboles caídos hasta el momento. Guaymallén: Árboles y Ramas Caídos: 60

60 Incendios de campo: 2 Incidentes totales: 62 Luján de Cuyo: Árboles Caídos: 18

18 Postes caídos: 3

3 Incendio de campo: 1 Incidentes totales: 22 Lavalle: Árboles y Ramas Caídos: 25

25 Incendios de campo: 9

9 Zonas más afectadas 3 de Mayo, Salvatierra y Villa Tulumaya Incidentes totales: 34 San Rafael (zona sur): Árboles y Ramas Caídos: 40

40 Voladuras de Techo: 4

4 Abundante lluvias y granizo pequeño Incidentes totales: 44 General Alvear: Árboles Caídos: 5

5 Postes caídos: 4

4 Voladuras de techo: 3

3 Lluvia 6mm y abundante viento. Incidentes totales: 13 Junín: Árboles y Ramas Caídos: 20

20 Afectación de tendido eléctrico de alta tensión

Zonas más afectadas: Algarrobo Grande, Barriales y Phillips Incidentes totales: 25 Santa Rosa: Árboles caídos: 25

25 Ruta 71 cortada por caída de árboles

por caída de árboles Voladuras de techo: 3

3 Zona más afectada: Las Catitas, La Dormida y 25 de mayo. Incidentes totales: 28 La Paz: Árboles caídos: 9

9 Postes caídos: 2

2 Tendido Eléctrico Incidentes totales: 11 Tunuyán: Árboles y Ramas Caídas: 18

18 Poste caídos: 5 Incidentes totales: 23 Tupungato: Árboles y Ramas Caídas: 15

15 Vehículos dañados: 3

3 Familias asistidas: 4

4 Postes Caídos: 2

2 Lluvias y granizo pequeño Incidentes totales: 24 San Carlos: Árboles caídos: 8 Incidentes totales: 8