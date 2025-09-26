El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Lo que dejó el viento en Mendoza: un muerto y daños generalizados
Pasado el mediodía, la provincia de Mendoza permaneció bajo alerta meteorológica por granizo en el sur, mientras que el Gran Mendoza sufrió ráfagas intensas que sorprendieron a transeúntes y conductores por el polvo en suspensión.
A pesar de la advertencia de Defensa Civil, se registraron incidentes como caída de árboles, incendios, daños en edificios y suspensión de actividades en varios departamentos:
Maipú:
Caída de un árbol provocó la muerte de una mujer dentro de un Fiat Duna.
Embed
Tragedia en Maipú: un árbol cayó sobre un auto y murió una persona
En la tarde de este viernes, las intensas ráfagas de viento que afectaron a gran parte de Mendoza provocaron un trágico hecho en el departamento de Maipú. pic.twitter.com/RCK0zeAE8j
Sobre ruta 20 se desató un incendio en la escuela N° 4-189 Álamos Mendocinos. El hecho se produjo mientras había clases normales, lo que obligó la rápida evacuación de alumnos, profesores y personal del establecimiento.
Se registró un incendio en un depósito de productos de limpieza en calle Serpa; si bien no hubo heridos, el cuerpo de bomberos logró rescatar al dueño del lugar, indentificado como Eduardo Ginestar, quien fue trasladado al nosocomio más cercano. Personal de Bomberos Cuartel Central y apoyo Hídrico trabajan en la zona con precaución por la presencia de productos químicos.
Árboles y Ramas Caídos: 30
Postes Caídos: 2
Voladuras de Techo: 5
Persona Herida: 1
Incendios de Campo: 3
Incidentes totales: 41
San Martín:
Una niña de13 años fue golpeada por un árbol en Barrio San Pedro. De acuerdo con el reporte policial, la menor iba de camino a la casa de una compañera para realizar tareas, hasta que sufre el accidente por las fuertes ráfagas del viento. Fue trasladada al Hospital Perrupato y solo registró policontusiones. Fue dada de alta.
Zona Este:
Árboles y Ramas Caídas: 15
Voladuras de techo: 2
Postes caídos: 4
Incidentes totales: 21
Tupungato:
En Cordón del Plata, una camioneta fue aplastada por un árbol.
Embed
#AHORA | Árbol cayó sobre una camioneta en Cordón del Plata, Tupungato
Un enorme susto se vivió en Cordón del Plata, Tupungato, cuando un árbol se desplomó y terminó cayendo sobre una camioneta que circulaba por la zona. pic.twitter.com/e1NUZVfcXH
Las ráfagas arrancaron chapas en el estacionamiento del aeropuerto Francisco Gabrielli y dañaron parte del edificio, provocando suspensión de vuelos, al igual que varias reprogramaciones por tormentas hacia la noche.
En El Algarrobal,calle Paso Hondo, un motociclista identificado como Villegas Santiago Alexís, de 26 años,sufrió fractura expuesta por la caída de un árbol. Fue trasladado a la Clínica Santa María.
Embed
Impactante accidente en El Algarrobal durante la tormenta
La fuerte tormenta de este viernes dejó un grave episodio en Callejón Cabello y Paso Hondo, en El Algarrobal. Un repartidor en moto fue aplastado por un árbol de gran porte que cedió por la intensidad del viento. pic.twitter.com/L5uKWrt5LW