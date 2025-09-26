26 de septiembre de 2025
En Altamira

Granizo en San Carlos: tormentas y fuertes vientos afectan al Valle de Uco

Aunque el granizo fue de tamaño reducido, estuvo acompañado por fuertes vientos y lluvias. La tormenta avanza hacia otros departamentos del Valle de Uco.

 Por Luis Calizaya

El pronóstico de este viernes en Mendoza estuvo marcado por una alerta de tormentas para el oeste de San Rafael y el Valle de Uco. Pasadas las 15, en la localidad de Altamira, San Carlos, se registró abundante caída de granizo, acompañada de fuertes ráfagas de viento y lluvias.

Aunque el tamaño de las piedras no fue significativo, la tormenta amenaza con extenderse hacia Tunuyán y Tupungato.

Granizó en San Carlos: cómo está el clima en Mendoza

El granizo afectó a distintas localidades del departamento, donde la lluvia no era el único fenómeno previsto para la jornada, según el reporte meteorológico provincial. Se espera que las tormentas se extiendan hacia San Rafael, Luján de Cuyo y el oeste provincial, con mayor actividad durante la noche del viernes y el sábado.

De acuerdo con reportes de Defensa Civil, se registraron lluvias moderadas en el sur de Villa San Carlos, El Peral, San José, Gualtallary, Los Sauces, Los Árboles, Vista Flores, Colonia Las Rosas, Capiz y La Carrera, además del centro de Tunuyán y Los Reyunos en San Rafael. En La Carrera, Tupungato, solo hubo lluvias débiles.

En la zona este también se registraron ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte, en promedio de 50 km/h, con polvo en suspensión, por lo que se recomendó a los conductores circular con precaución ante la baja visibilidad.

En la Ruta 52, Vialidad Provincial trabaja en el despeje con maquinaria y personal.

Árbol cae sobre una camioneta en Tupungato

