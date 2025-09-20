Al aire libre

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos

El espectáculo organizado en el Anfiteatro Neyu Mapú se vio interrumpido cuando una intensa caída de granizo obligó a gran parte del público a abandonar el lugar durante varios minutos.

 Por Luis Calizaya

En un show previo al Día de la Primavera, el granizo sorprendió a los asistentes del concierto gratuito de Valentino Merlo en el Anfiteatro Neyu Mapú, en San Carlos. La caída de piedras, que se prolongó durante varios minutos, fue registrada en videos por el público. Gran parte de los presentes decidió retirarse para resguardarse, aunque el espectáculo al aire libre continuó sin suspensiones.

El granizo sorprendió a la Estudiantina de San Carlos

El show de Valentino Merlo quedó marcado por una inesperada granizada que cayó sobre cientos de jóvenes y familias que se preparaban para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante en un evento organizado por los municipios del Valle de Uco. Mientras muchos optaron por retirarse para evitar los golpes de las piedras, otros decidieron resistir el temporal cubriéndose con prendas y paraguas para no perderse el concierto.

Sin embargo, no todo fue preocupación ya que Merlo sumó al escenario a Gonzalo, un joven no vidente al que pudo cantar un par de temas con el cantante cordobés.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado viento Zonda para sectores de Mendoza como Lavalle, Las Heras y Ciudad, la jornada también estuvo atravesada por lluvias y granizo que se extendieron durante la tarde. La zona más afectada fue la comprendida entre la Cuesta de los Terneros, desde el sur de Malargüe hasta el centro de San Rafael.

La caída de granizo también se hizo sentir en La Paz, General Alvear y en el Valle de Uco, con San Carlos como epicentro. En las próximas horas, se prevé el ingreso de un frente frío que transformará el inicio de la Primavera en una despedida invernal, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 19 grados y una mínima de 7.

