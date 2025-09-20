20 de septiembre: Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical

Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical. Esta fecha busca concientizar a la población sobre la importancia de la donación de células madre y cómo puede salvar vidas.
El Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical fue impulsado por la Red Internacional de Donantes de Médula Ósea, un registro que reúne los datos de todos los donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical a nivel global.
Esta efeméride tiene como objetivo agradecer la solidaridad de los donantes y concientizar a la población mundial sobre la importancia de la donación de células madre, un gesto que puede salvar vidas.
Las células progenitoras hematopoyéticas (CPH) son responsables de producir las células que forman la sangre. Estas células se pueden donar en vida y se utilizan en pacientes que requieren un trasplante de médula ósea.
Entre los posibles beneficiarios de estas donaciones se encuentran pacientes con leucemia, aplasia, déficits inmunológicos y otras enfermedades de la sangre, quienes dependen de este generoso gesto para su tratamiento y recuperación. / mendoza.gov
