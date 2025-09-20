Efemérides

20 de septiembre: Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical

Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

20 de septiembre: Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical
20 de septiembre: Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical. Esta fecha busca concientizar a la población sobre la importancia de la donación de células madre y cómo puede salvar vidas.

20 de septiembre: Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical

El Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical fue impulsado por la Red Internacional de Donantes de Médula Ósea, un registro que reúne los datos de todos los donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical a nivel global.

Lee además
Día del Jubilado: por qué se celebra hoy, 20 de septiembre
Efemérides

Día del Jubilado: por qué se celebra hoy, 20 de septiembre
Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada
A tener en cuenta

Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada en septiembre 2025

Esta efeméride tiene como objetivo agradecer la solidaridad de los donantes y concientizar a la población mundial sobre la importancia de la donación de células madre, un gesto que puede salvar vidas.

Las células progenitoras hematopoyéticas (CPH) son responsables de producir las células que forman la sangre. Estas células se pueden donar en vida y se utilizan en pacientes que requieren un trasplante de médula ósea.

Entre los posibles beneficiarios de estas donaciones se encuentran pacientes con leucemia, aplasia, déficits inmunológicos y otras enfermedades de la sangre, quienes dependen de este generoso gesto para su tratamiento y recuperación. / mendoza.gov

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 20 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Por qué el 20 de septiembre se festeja el Día de los Novios en Argentina

Por qué se celebra el Día del Preceptor en Argentina el 19 de septiembre

Qué hacer si no cobraste la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo en indumentaria para septiembre 2025

Por qué no cobré la Beca Progresar de septiembre 2025

Conocé por qué hoy, 17 de septiembre, se festeja el Día del Psicopedagogo en Argentina

Día del Profesor en Argentina: origen y significado de la celebración, este 17 de septiembre

Argentina recuerda La Noche de los Lápices: qué ocurrió hace 49 años

LO QUE SE LEE AHORA
alerta por viento zonda, el pronostico para este sabado 20 de septiembre en mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza

Las Más Leídas

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza. 
inversión pública

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Por Juan Pablo Strappazzon
La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza. Imagen generada con IA
Avance

La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza

Por Natalia Mantineo