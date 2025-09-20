20 de septiembre: Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical

Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical . Esta fecha busca concientizar a la población sobre la importancia de la donación de células madre y cómo puede salvar vidas.

El Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical fue impulsado por la Red Internacional de Donantes de Médula Ósea , un registro que reúne los datos de todos los donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical a nivel global.

Esta efeméride tiene como objetivo agradecer la solidaridad de los donantes y concientizar a la población mundial sobre la importancia de la donación de células madre , un gesto que puede salvar vidas.

Las células progenitoras hematopoyéticas (CPH) son responsables de producir las células que forman la sangre. Estas células se pueden donar en vida y se utilizan en pacientes que requieren un trasplante de médula ósea .

Entre los posibles beneficiarios de estas donaciones se encuentran pacientes con leucemia, aplasia, déficits inmunológicos y otras enfermedades de la sangre, quienes dependen de este generoso gesto para su tratamiento y recuperación. / mendoza.gov

