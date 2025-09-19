Efemérides

Por qué se celebra el Día del Preceptor en Argentina el 19 de septiembre

Cada 19 de septiembre, en Argentina se celebra el Día del Preceptor. Conocé el origen de la efeméride en la nota.

Por qué se celebra el Día del Preceptor en Argentina el 19 de septiembre

Por qué se celebra el Día del Preceptor en Argentina el 19 de septiembre

Foto: Freepix
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 19 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Preceptor y la Preceptora. Aunque se trata de una efeméride sin un origen histórico claramente definido, la fecha busca rendir homenaje a quienes contribuyen a la educación escolar, siendo un puente de comunicación entre alumnos y docentes.

Por qué se celebra el Día del Preceptor en Argentina, hoy 19 de septiembre

Los preceptores, con un rol auxiliar dentro del ámbito educativo, cumplen una función clave al mediar entre distintos actores de la comunidad escolar, como directivos, docentes y estudiantes.

Lee además
Cuándo es el Día del Preceptor: conocé la fecha y por qué es importante
Anotá

Cuándo es el Día del Preceptor: conocé la fecha y por qué es importante
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 19 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 19 de septiembre

Además de su papel pedagógico en la construcción de normas y la resolución de conflictos, también intervienen en el proceso de aprendizaje y en el acompañamiento cotidiano de los alumnos y profesores de cada institución.

Preceptor - Antigua Grecia
El preceptor, una profesión que nació en la antigua Grecia.

El preceptor, una profesión que nació en la antigua Grecia.

Es por estas razones que, cada 19 de septiembre, se celebra en Argentina el Día del Preceptor. Aunque la fecha no tiene un origen preciso, septiembre se reconoce como el “mes de la educación”, ya que también se conmemoran el Día del Maestro (11 de septiembre), el Día del Profesor (17 de septiembre) y el Día del Estudiante (21 de septiembre).

¿Cuál es el rol del preceptor?

El término “preceptor” proviene de la Antigua Grecia, asociado al vocablo διδσκαλος (dáskalos), que designaba a quien b rindaba enseñanza para formar ciudadanos capaces de asumir cargos en el gobierno. En la actualidad, el preceptor integra los equipos educativos con el objetivo de orientar y acompañar a los estudiantes de nivel secundario, a la vez que vela por la disciplina, el orden y la resolución de conflictos dentro de la institución.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 19 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 19 de septiembre

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Eclipse solar parcial único en septiembre 2025: ¿cómo verlo?

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

Día del Estudiante, el foco puesto en la prevención: así será el operativo de seguridad en Mendoza

Fiestas Patrias de Chile: habrá un operativo especial en alta montaña y se reforzará la seguridad

LO QUE SE LEE AHORA
El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Las Más Leídas

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Te Puede Interesar

El dólar oficial inicia el viernes en un nuevo máximo histórico, superando los $1.500
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Por Sitio Andino Economía
El Gobierno busca un nuevo modelo de explotación para el Aconcagua Arena. 
a manos privadas

El Gobierno concesionará el Aconcagua Arena: por qué quiere que lo administren privados

Por Sitio Andino Política
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Denuncias

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

Por Florencia Martinez del Rio