El IPV no atenderá al público el lunes 22 de septiembre por su aniversario

Para evitar inconvenientes, desde el IPV recordaron que las boletas con vencimiento vigente pueden descargarse y abonarse a través del sitio web oficial autogestion.ipvmendoza.gov.ar/chequeras. En tanto, las cuotas en mora se encuentran disponibles en el Portal de Autogestión.

Asimismo, los pagos pueden realizarse mediante plataformas digitales como E-Pagos o Mercado Pago, o de manera presencial en las bocas de cobranza habituales: Banco Nación, Pago Fácil y Rapipago.

El organismo retomará su atención el martes 23 de septiembre, en el horario habitual de 8 a 13 horas.

