El IPV no atenderá al público el lunes 22 de septiembre por su aniversario

El Instituto Provincial de la Vivienda suspenderá la atención al público el lunes 22 de septiembre por su aniversario, con opciones digitales y presenciales para el pago de cuotas.

Para evitar inconvenientes, desde el IPV recordaron que las boletas con vencimiento vigente pueden descargarse y abonarse a través del sitio web oficial autogestion.ipvmendoza.gov.ar/chequeras. En tanto, las cuotas en mora se encuentran disponibles en el Portal de Autogestión.

Asimismo, los pagos pueden realizarse mediante plataformas digitales como E-Pagos o Mercado Pago, o de manera presencial en las bocas de cobranza habituales: Banco Nación, Pago Fácil y Rapipago.

El organismo retomará su atención el martes 23 de septiembre, en el horario habitual de 8 a 13 horas.

