El IPV no atenderá al público el lunes 22 de septiembre por su aniversario

Con motivo de un nuevo aniversario de la creación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el organismo informó que el lunes 22 de septiembre no habrá atención al público en su sede central ni en las dependencias municipales y de la zona sur.
Para evitar inconvenientes, desde el IPV recordaron que las boletas con vencimiento vigente pueden descargarse y abonarse a través del sitio web oficial autogestion.ipvmendoza.gov.ar/chequeras. En tanto, las cuotas en mora se encuentran disponibles en el Portal de Autogestión.
Asimismo, los pagos pueden realizarse mediante plataformas digitales como E-Pagos o Mercado Pago, o de manera presencial en las bocas de cobranza habituales: Banco Nación, Pago Fácil y Rapipago.
El organismo retomará su atención el martes 23 de septiembre, en el horario habitual de 8 a 13 horas.