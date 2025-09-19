Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 19 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Cristian Lozano
Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 19 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas afectadas

Luján de Cuyo

  • – En el barrio Lomas de Terrada. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Lamadrid, entre Cipolletti y Modesto Lima, y zonas aledañas. De 8.45 a 14.45 h.

  • – En calle Embalse Potrerillos y Membrillos. Entre calles El Fruto, Vendimia, El Vino y Membrillos. En barrios Paula Albarracín, Cooperativa El Hogar del Trabajador y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Aráoz, entre Terrada y Acceso Sur; Mayor Drummond. De 8.30 a 10.30 h.

Maipú

  • – En calle 25 de Mayo, entre Ozamis y Los Lagares. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la intersección de calles Pedro Molina y Laprida Sur y adyacencias; Cruz de Piedra. De 10.30 a 14.30 h.
Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces (o Corredor Productivo) y Bodega Piedra Negra (Lurton); Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • – En calle Aguirre, hacia el oeste de Ruta Provincial N°40; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre Ruta Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calle Cisterna. En el barrio Virgen de Luján; Chilecito. De 10.00 a 14.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles Comandante Salas, Bernardo Razquin, Sarmiento y Chacabuco; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle La Primavera, entre Rivero y callejón Mansilla, y zonas aledañas; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Campos, Venecia, Ángeles Buenos y Balloffet. De 17.00 a 18.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilio

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Sin luz vela - 80923
Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

