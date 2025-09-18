Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Por Natalia Mantineo 18 de septiembre de 2025 - 19:36
El
festejo de los en la provincia de Mendoza no será el 26 de septiembre, su fecha original, sino que se ha dispuesto su traslado al Empleados de Comercio lunes 22 de septiembre. La decisión fue tomada en el 2020, por el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las principales cámaras empresariales de la provincia.
Este cambio, acordado con la
Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (CECITYS) y la Federación Económica de Mendoza (FEM), tiene como objetivo garantizar un feriado no laborable para todos los trabajadores del sector.
Empleados de comercio en Mendoza celebrarán el cuarto lunes de septiembre.
Foto: NA
Empleados de Comercio: alcance en Mendoza
La medida establece que el
lunes 22 de septiembre no habrá actividad comercial en toda la provincia, afectando a:
La medida alcanza a comercios, supermercados e hipermercados de toda la provincia.
Foto: Cristian Lozano
Aunque la Ley 26.541 fija como fecha oficial el 26 de septiembre, desde 2020 se ha establecido por acuerdo que la conmemoración se celebre el
cuarto lunes del mes.
Qué pasará en el Mendoza PLaza Shopping
Desde el
Mendoza Plaza Shopping indicaron que si bien los locales comerciales permanecerán cerrados, algunos sectores de entretenimiento, gastronomía y salud funcionarán con total normalidad.
Algunos sectores del Shopping abrirán sus puertas con normalidad.
Foto: Cristian Lozano
De esta manera,
el patio de comidas, bancos, cines, Distrito Shopping Food, farmacia y el gimnasio permanecerán abiertos en su horario habitual.
Vale aclarar que algunos locales podrán abrir sus puertas y ser atendidos por sus dueños o familiares directos, sin empleados.
Esto asegura que los empleados de comercio puedan disfrutar de un día de descanso en su honor.