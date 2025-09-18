Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.

El festejo de los Empleados de Comercio en la provincia de Mendoza no será el 26 de septiembre, su fecha original, sino que se ha dispuesto su traslado al lunes 22 de septiembre . La decisión fue tomada en el 2020, por el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las principales cámaras empresariales de la provincia.

Este cambio, acordado con la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) , la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (CECITYS) y la Federación Económica de Mendoza (FEM) , tiene como objetivo garantizar un feriado no laborable para todos los trabajadores del sector.

La medida establece que el lunes 22 de septiembre no habrá actividad comercial en toda la provincia , afectando a:

Comercios de la zona Sur, Este y Valle de Uco.

Vidrieras comercios del centro, venta de ropa, precios, temporada otoño 2025 La medida alcanza a comercios, supermercados e hipermercados de toda la provincia. Foto: Cristian Lozano

Aunque la Ley 26.541 fija como fecha oficial el 26 de septiembre, desde 2020 se ha establecido por acuerdo que la conmemoración se celebre el cuarto lunes del mes.

Qué pasará en el Mendoza PLaza Shopping

Desde el Mendoza Plaza Shopping indicaron que si bien los locales comerciales permanecerán cerrados, algunos sectores de entretenimiento, gastronomía y salud funcionarán con total normalidad.

21 de Agosto de 2025, Mendoza Plaza Shopping, comercios próximas aperturas, patio de comidas Algunos sectores del Shopping abrirán sus puertas con normalidad. Foto: Cristian Lozano

De esta manera, el patio de comidas, bancos, cines, Distrito Shopping Food, farmacia y el gimnasio permanecerán abiertos en su horario habitual.

Vale aclarar que algunos locales podrán abrir sus puertas y ser atendidos por sus dueños o familiares directos, sin empleados.

Esto asegura que los empleados de comercio puedan disfrutar de un día de descanso en su honor.