Quini 6: descubrí cuántos millones ganaron los nuevos ganadores del último sorteo

¡Afortunados!

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo y dejó varios millonarios en Argentina. Enterate del premio oficial y los resultados completos.

 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3305 del Quini 6, realizado el miércoles 17 de septiembre, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar cinco números en la modalidad "Siempre Sale". Te contamos cuál fue el premio oficial que se llevaron y los resultados finales de este juego.

A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas y puso en juego un pozo acumulado superior a los $5.150.000.000. En paralelo, las quinielas registraron cerca de 1.200.000 apuestas en todo el país, reflejando el gran interés que despierta este juego de azar.

En la modalidad Siempre Sale (que permite ganar con seis, cinco o cuatro aciertos) 66 apostadores lograron acertar los números sorteados: 03 - 09 - 17 - 19 - 21 - 41. Cada uno se llevó un premio de $3.656.106,82, convirtiéndose en los nuevos millonarios de Argentina.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 17 de septiembre

  • Tradicional

12 - 19 - 39 - 40 - 44

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $650.000.000 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 22 ganadores, que se llevarán $ 1.223.059,09 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 895 ganadores, que se llevarán $9.019,21 cada uno.

  • La Segunda

04 - 15 - 16 - 20 - 29 - 35

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $3.329.314.998 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 21 ganadores, que se llevarán $ 1.281.300 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.260 ganadores, que se llevarán $6.406,50 cada uno.

  • Revancha

04 - 11 - 15 - 22 - 31 - 36

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $706.725.189 para el próximo sorteo.

  • Siempre Sale Quini 6

03 - 09 - 17 - 19 - 21 - 41

Hubo 66 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $3.656.106,82 cada uno

  • Pozo extra

Hubo 391 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $332.480,82

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

