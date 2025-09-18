Conflictos en pareja

¿El dinero cambia las relaciones de pareja? Claves para manejar los conflictos económicos

La sexualidad y el dinero se entrelazan en los vínculos amorosos y sin dudas, influye en la dinámica de las parejas. ¿Cómo manejar estos conflictos?.

 Por Dr. Miguel Palmieri

En el contexto actual de Argentina, donde la economía enfrenta desafíos constantes, la gestión del dinero se vuelve un tema crucial en las relaciones de pareja. Es por esto que, uno de los cinco principales conflictos que surgen en las relaciones es precisamente la economía, junto a temas como la educación de los hijos y la comunicación sobre las expectativas.

El dinero como generador de tensión

Los conflictos económicos pueden surgir de la educación financiera que cada individuo ha recibido desde la infancia. Aquellos que crecieron en hogares donde el dinero era motivo de tensión pueden repetir esos patrones en su vida adulta. En este sentido, es importante entender los orígenes de estos comportamientos, ya que es fundamental para abordar y resolver los problemas financieros de pareja.

La gestión del dinero se vuelve un tema crucial en las relaciones de pareja

La forma en que cada uno aprendió sobre el dinero influye en su comportamiento como adultos. Esta mirada permite abrir una discusión más profunda sobre las creencias y comportamientos relacionados con el dinero en la pareja. En ese sentido, es importante mantener un diálogo abierto sobre finanzas, advirtiendo que evitar este tipo de conversaciones puede llevar a conflictos peores, incluidos problemas de infidelidad.

Sin embargo, puntos de vista de la audiencia reverberan el interés por este tema: un oyente argumentó que los constantes problemas económicos en el país pueden amplificar los conflictos relacionados con el dinero en las parejas, sugiriendo que factores externos pueden influir en la relación.

La forma en que cada uno aprendió sobre el dinero influye en su comportamiento como adultos

Los expertos coinciden en que es vital distinguir entre deseos y necesidades desde una edad temprana para enseñar una educación financiera adecuada a los hijos. Esta educación puede ayudar a los niños a entender la diferencia entre lo que desean y lo que realmente necesitan, previniendo conflictos futuros.

A su vez, la noción de que el amor y el sacrificio van de la mano es un concepto errado, ya que las relaciones saludables requieren esfuerzo y empatía, no sacrificio.

Claves para mejorar la convivencia

Estos son algunos consejos para las parejas que atraviesan tensiones por dinero:

  • Aceptar que el problema puede venir de creencias familiares y que es posible cambiar.

  • Evitar que solo uno ceda de forma excesiva para adaptarse al otro y buscar acuerdos que no generen resentimiento.

  • Educar a los hijos sobre la diferencia entre deseo y necesidad para formar adultos más conscientes.

  • Dialogar en momentos de calma, buscando puntos de consenso y no imponiendo poder.

El amor incluye lo económico, pero no debe reducirse a una transacción. No es una sociedad comercial fría: es una construcción que requiere empatía, negociación y voluntad de cambio.

En conclusión, la gestión del dinero en pareja es una cuestión compleja que involucra desde la educación familiar hasta la comunicación y el entendimiento mutuo. Al abordar este delicado tema, los individuos pueden encontrar formas de construir relaciones más sanas y duraderas.

Escuchá mi columna todos los miércoles a las 17, en Aconcagua Radio 90.1 en el programa Haciendo Cumbre, con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala.

