Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 18 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 18 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Yupanqui, Boulogne Sur Mer, General Plantamura y Pedro del Castillo. De 8.00 a 11.00 h.

Guaymallén

  • – Entre calles 25 de Mayo, Cañadita Alegre, Lamadrid, Mármol y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

  • – En la Ruta Provincial N°99, en las adyacencias de la Ruta Provincial N°20; El Challao. De 11.15 a 13.30 h.

  • – En calle Champagnat, entre Las Delicias y El Challao, y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 11.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En la intersección de calles Azcuénaga y Terrada y zonas aledañas. De 9.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles San Martín, Villanueva, Guiñazú, Moretti y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la intersección de calle Brandsen y callejón Los Italianos y áreas adyacentes; Perdriel. De 14.30 a 16.30 h.

  • – En las cercanías a la intersección de Rutas Provincial N°15 y N°86; Ugarteche. De 8.30 a 10.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°7, hacia el este del Camino a la Penitenciaría, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 11.00 h.

  • – En el Parque Industrial Petroquímico, en Las Palmas S.A. y adyacencias; Perdriel. De 11.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Ledesma, Azurduy, Tropero Sosa y Canal Pescara. En la intersección de callejón Castro y calle Barcala y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h

Lavalle

  • – En calle Colón, entre San Luis y Morón. En calle Morón, entre Urquiza y Colón. En calles El Carmen, Oliva y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • – En calle Ahumada, entre 6 de Setiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Doña Anita, hacia el sur de Luis Danti. De 10.00 a 13.45 h.

Tunuyán

  • – En calle Capra y Otros, entre La Luz y Armani; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Alemania. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Rawson, hacia el norte de loteo Fincasur. En Straven S.A.; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Adolfo Calle, Arizu, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En Paso del Loro, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; Punta del Agua. De 12.00 a 16.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilio

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Varios departamentos afectados por un corte de luz programado.
  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

