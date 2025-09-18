Celebración

Día del Estudiante, el foco puesto en la prevención: así será el operativo de seguridad en Mendoza

Unos dos mil efectivos de la Policía de Mendoza estarán a cargo del operativo por el Día del Estudiante. El mismo se desplegará en toda la provincia.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

En el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante, el Ministerio de Seguridad en coordinación con los municipios, llevará adelante un operativo especial centrado en la prevención de accidentes y la seguridad de los jóvenes. El operativo contará con la presencia de 2 mil efectivos policiales. Arrancará este viernes y se extenderá hasta el próximo domingo, inclusive.

Día del Estudiante: operativo y controles

Según expresó Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, "el operativo incluirá controles de alcoholemia y registros biométricos, promoviendo la figura del conductor designado". Por su parte, la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento intensificará las inspecciones en bares y restaurantes, y se sumará personal de la Dirección de Seguridad Privada (DISEP), trabajando junto a más de 30 inspectores en toda la provincia.

También se dispondrán puestos estratégicos para reforzar la campaña “Hoy cuido a mis compañeros” y el programa “Convive seguro”, destinados a concientizar a los jóvenes sobre la responsabilidad al momento de salir y divertirse.

Operativo por región

  • Gran Mendoza

Las acciones incluirán controles en el predio de la Virgen en Guaymallén durante los festejos del Día de la Primavera, en el Acceso Este frente a la Virgen con Policía Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y en Potrerillos, donde se realizarán decomisos de alcohol y promoción de campañas en puestos viales y camping.

Además, se desarrollarán controles y concientización en locales bailables de Guaymallén durante el fin de semana.

  • Zona Sur

En los departamentos del Sur provincial, los operativos se centran en la promoción de la conducción responsable y la prevención en distintos puntos, incluyendo puestos viales, locales de esparcimiento y eventos municipales en Alvear y Malargüe. Durante el fin de semana, se intensificarán las acciones nocturnas en boliches y espacios públicos para reforzar las campañas “Hoy cuido a mis amigos” y “Convive seguro”.

  • Valle de Uco

En San Carlos, los controles se desarrollarán en el Anfiteatro Neyú Mapú, junto al Ministerio de Salud, mientras que en Tunuyán y Tupungato se realizarán en rutas y espacios recreativos, siempre con la presencia de Policía Vial y personal de seguridad, promoviendo las campañas de prevención y conducción responsable.

  • Zona Este

En el Este provincial, las acciones se realizarán en locales bailables y rutas principales, incluyendo puntos estratégicos en San Martín y Rivadavia, así como en El Carrizal frente al Destacamento San Isidro.

Todas las acciones se realizan en conjunto con Policía Vial y están enfocadas en concientizar sobre la conducción responsable y la prevención de accidentes durante las celebraciones.

Día del Estudiante: fiestas habilitadas

Según la información oficial, hasta el momento, seis son las fiestas habilitadas en Mendoza, sin embargo, hasta este viernes hay tiempo para presentar la documentación. "En el transcurso de mañana, a través de las redes sociales daremos a conocer los nombres de los establecimientos", dijo Amat.

