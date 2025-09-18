Cielo en movimiento

Eclipse solar parcial único en septiembre 2025: ¿cómo verlo?

El próximo eclipse parcial de sol sorprenderá a los amantes de la astronomía. Podrá verse en vivo en algunas partes del mundo y online en otras.

Eclipse solar parcial único en septiembre 2025: ¿cómo verlo?

Eclipse solar parcial único en septiembre 2025: ¿cómo verlo?

 Por Analía Martín

El próximo eclipse solar parcial del 21 de septiembre de 2025 promete ser uno de los más llamativos de la década. Con la Luna cubriendo hasta un 80% del disco solar, este fenómeno coincidirá con el equinoccio, lo que le otorga un carácter simbólico muy especial.

Eclipse solar: dónde y cuándo verlo

El evento tendrá una duración de casi cuatro horas y media, comenzando a las 14:29 hora argentina y alcanzando su punto máximo a las 16:41. En ese momento, el Sol se transformará en una delgada media luna vista desde algunas zonas del Pacífico Sur. Sin embargo, gran parte del planeta, incluida Argentina, no se podrá observar directamente.

Lee además
temblo en mendoza: se movio el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Día del Estudiante, el foco puesto en la prevención: así será el operativo de seguridad en Mendoza.
Celebración

Día del Estudiante, el foco puesto en la prevención: así será el operativo de seguridad en Mendoza

Las mejores vistas están reservadas para lugares remotos como Nueva Zelanda, la isla Stewart, Macquarie Island en Australia y la costa antártica. En esos puntos, el fenómeno alcanzará su mayor intensidad. La buena noticia es que se transmitirá en vivo de manera online para que nadie quede afuera. Será a través del canal de YouTube de Time and Date este domingo 21 de septiembre.

Visibilidad del eclipse parcial de sol, 21 de septiembre
Campo de visibilidad del eclipse solar parcial

Campo de visibilidad del eclipse solar parcial

Eclipse solar parcial: cómo se produce

De acuerdo con la NASA, un eclipse solar parcial sucede cuando la Luna pasa delante del Sol, pero sin lograr un alineamiento exacto con la Tierra. En consecuencia, solo una parte del disco solar queda oculta, generando la característica silueta de media luna en el cielo. Este mismo efecto puede percibirse incluso durante eclipses totales o anulares, en aquellas zonas que quedan fuera de la sombra principal del satélite.

El eclipse del 21 de septiembre será el último de 2025, pero habrá más espectáculos astronómicos por ver, aunque desgraciadamente, tampoco se podrá apreciar en Argentina u otras regiones de Latinoamérica. El 17 de febrero de 2026 llegará un anular, conocido como “anillo de fuego”, visible en la Antártida. Luego, el 12 de agosto de ese mismo año, se producirá un eclipse total que iluminará regiones de Europa y Groenlandia./Clarín.

Temas
Seguí leyendo

Fiestas Patrias de Chile: habrá un operativo especial en alta montaña y se reforzará la seguridad

Quini 6: descubrí cuántos millones ganaron los nuevos ganadores del último sorteo

¿El dinero cambia las relaciones de pareja? Claves para manejar los conflictos económicos

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 18 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 18 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 18 de septiembre

Caluroso, el pronóstico del tiempo este jueves 18 de septiembre en Mendoza

En imágenes: se inauguró el tramo II de la Nueva Panamericana

LO QUE SE LEE AHORA
temblo en mendoza: se movio el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Terrible incendio destruyó tres casas en Las Heras. 
Fotos y video

Incendio, casas destruidas y policías apedreados en Las Heras

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Te Puede Interesar

La Cámara Alta volvió a darle un revés legislativo al gobierno de Milei
Uno más y van

El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos

Por Facundo La Rosa
Jueves Negro: el dólar vuela y los bonos y acciones sufren pérdidas históricas
Mercados

Jueves Negro: el dólar vuela y los bonos y acciones sufren pérdidas históricas

Por Marcelo López Álvarez
El acuerdo se firmó mientras el Senado debatía el veto a Milei
Buena sintonía

El convenio entre Cornejo y un intendente peronista por fondos no reembolsables para obras

Por Sitio Andino Política