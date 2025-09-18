Javier Milei bajó a Lule Menem de la campaña, uno de los principales nexos con Cornejo

El riojano había perdido protagonismo tras el escándalo de los audios y la derrota en PBA

El presidente Javier Milei removió a Eduardo “Lule” Menem de la mesa de coordinación nacional de campaña , un rol que ocupaba hasta ahora y desde el que articulaba con los armadores provinciales de La Libertad Avanza .

El asesor de Karina ha sido uno de los principales nexos entre Milei y Alfredo Cornejo durante los últimos meses. El operador riojano mantuvo un diálogo frecuente con el Gobierno de Mendoza y era una visita fija cada vez que el mandatario provincial viajaba a Buenos Aires.

Más allá de algunos idas y vueltas, y de otros actores centrales que intervinieron, el vínculo tuvo relevancia para sellar la alianza electoral entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El desplazamiento marca un cambio de interlocutores para la relación del cornejismo con Milei , en un tramo decisivo de la campaña hacia octubre.

La decisión se oficializó en la quinta presidencial, en medio de reuniones de estrategia con los jefes de campaña de todo el país, y forma parte de un reordenamiento general en la conducción del espacio.

Reordenamiento libertario en plena campaña

El desplazamiento de Lule Menem se dio en un momento de máxima vulnerabilidad política para Milei, con una jornada financiera adversa, tres vetos rechazados en 24 horas y la derrota electoral en provincia Buenos Aires.

En Olivos, el Presidente reunió a más de 70 dirigentes y candidatos (el mendocino Luis Petri, entre ellos) para alinear el mensaje de campaña y oficializó cambios en la mesa chica.

La gran novedad fue que Karina Milei empoderó a Pilar Ramírez, su mano derecha en la Ciudad de Buenos Aires, como nueva coordinadora de campaña nacional. La dirigente de confianza de la secretaria General de la Presidencia, tiene además buen vínculo con el asesor Santiago Caputo, lo que le garantiza centralidad al asesor presidencial en la estrategia proselitista.

Ese rol era ocupado hasta ahora por Lule Menem, que perdió influencia tras el caso Diego Spagnuolo y el revés electoral bonaerense. De hecho, no asistió al cónclave en la quinta presidencial.

Pilar Ramírez, Karina Milei Pilar Ramírez adquiere un rol central en la campaña de Javier Milei en las elecciones 2025. Foto: @PilarRamirezmpr en X

Javier Milei y Santiago Caputo definen la nueva estrategia electoral libertaria

Durante la reunión, Milei y Caputo remarcaron que la campaña se nacionalizará, evitando las disputas locales, y que el mensaje buscará apelar al “esfuerzo de los argentinos” como bandera de continuidad del programa económico.

El Presidente también dejó en claro que él mismo se pondrá la campaña al hombro, buscando recuperar apoyo y sostener expectativas. Cabe recordar que este viernes encabezará un acto partidario en Córdoba, y se espera que la gira incluya también a Santa Fe y Mendoza, distritos electorales claves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1968105918970859866&partner=&hide_thread=false HOLA A TODOS!



Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena.



La Libertad Avanza o Argentina retrocede!



VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/6YtfcCDqD0 — Javier Milei (@JMilei) September 17, 2025

Según publican medios porteños, uno de los puntos centrales será la polarización: los libertarios insistirán en contrastar su proyecto con el “caos e inflación del pasado”, mientras apelan a mostrar empatía con las dificultades actuales.