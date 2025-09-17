En campaña

Mendoza, uno de los destinos en la "gira" electoral de Javier Milei para apuntalar la campaña

La provincia figura en la agenda diagramada la Rosada para las visitas presidenciales previo a las elecciones del 26 de octubre. En Casa de Gobierno no tienen confirmaciones.

El líder libertario visitaría por segunda vez la provincia como presidente.

El líder libertario visitaría por segunda vez la provincia como presidente.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El recorrido iniciará este viernes en Córdoba, donde ofrecerá un discurso ante empresarios en la Bolsa de Comercio, pero también encabezará una actividad en Parque Sarmiento junto a la militancia. Similar en lo logístico al cierre de campaña desarrollado en Moreno (PBA), pero diferente en lo discursivo. De aquel "Kirchnerismo Nunca Más" poco quedará. La alocución se centrará en el slogan de campaña "La Libertad Avanza o Argentina retrocede". Y encontrará coincidencias con el tono de la última cadena nacional, en relación a que "lo peor" del ajuste "ya pasó" y que un revés en las urnas afectaría al plan de gobierno.

Lee además
Las universidades marcharán por tercera vez en descontento con las políticas presupuestarias de Javier Milei
Jornada de manifestaciones

Las universidades marcharán por tercera vez en descontento con las políticas presupuestarias de Javier Milei
Casa Rosada pretende eliminar el subsidio al gas a Mendoza
Servicios Públicos

El presupuesto de Milei y un artículo que afecta al bolsillo de 400 mil mendocinos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1968105918970859866&partner=&hide_thread=false

El destino siguiente será Santa Fe, otro de los distritos con importante peso electoral y donde Milei se hizo fuerte en los comicios de hace dos años atrás. En un guiño al gobernador Maximiliano Pullaro, la administración libertaria le transfirió días atrás a esa provincia $3.000 millones en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Si bien no se espera una efusiva recepción del mandatario anfitrión, la idea de la gestión nacional es no confrontar directamente con los jefes de los Ejecutivos que visita, sino enfocarse en cuestiones macroeconómicas.

La visita de Javier Milei a Mendoza

Posteriormente, el GPS lo ubicaría en Mendoza. Tierra de un aliado: Alfredo Cornejo. El dato fue confirmado a Sitio Andino por fuentes de Casa Rosada. A Casa de Gobierno no llegó todavía la notificación y la campaña mantiene el eje en la gestión provincial. Mechada con visitas nacionales, como la de Patricia Bullrich el viernes. La ministra de Seguridad (candidata a senadora por CABA) es de las funcionarias que mejor mide y ocupará un rol protagónico en lo que resta de la campaña.

Se desconoce aún la fecha y los detalles de las actividades que encabezará Milei en la provincia, pero es probable que llegue acompañado de su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Podría sumarse algún otro miembro del gabinete de la nueva mesa política federal (¿Lisandro Almirón?). Petri, claro está, estará en primera fila.

Alfredo Cornejo, Javier Milei, visita Mendoza septiembre 2024

Las expectativas de La Libertad Avanza para las elecciones de octubre

Más allá de las declaraciones optimistas en torno a la performance electoral en octubre —como la de Manuel Adorni en la conferencia del martes—, en Nación hay consciencia que se corre de atrás.

"Estamos abajo, pero la vamos a dar vuelta. Hay que esperar que baje la espuma de Buenos Aires", indicaron desde el entorno presidencial, confiados en que revertirán la tendencia negativa de las últimas semanas.

La segunda visita de Javier Milei a Mendoza

De concretarse la llegada del Jefe de Estado, sería la segunda desde que fue ungido presidente.

La primera se dio en septiembre de 2024, cuando fue convocado por el IAEF y brindó una charla sobre finanzas ante empresarios y dirigentes políticos.

Javier Milei IAEF Mendoza 2024.jpeg

En marzo de este año, época vendimial, estaba todo armado para una nueva visita, pero los planes se vieron frustrados por el destructivo temporal de Bahía Blanca, que motivó un operativo especial liderado por el propio Milei.

Más cerca en el tiempo, se especuló con una participación del presidente en los festejos del Día del Padre del pasado 24 de agosto, pero tal posibilidad fue descartada. Luego surgió el escándalo por los audios de Spagnuolo y el arribo volvió a enfriarse. Ahora todo indicaría que su segundo paso por Mendoza finalmente se dará.

Temas
Seguí leyendo

Mercados financieros: alivio tras la presentación del Presupuesto y el Javier Milei moderado

Tras los anuncios de Javier Milei, las universidades repudiaron las medidas

Presupuesto 2026 de Milei: la mirada de Natalio Mema y el impacto en Mendoza

Adorni habló sobre los audios filtrados y remarcó la confianza de Milei en su gabinete

Qué revela el análisis económico del Presupuesto 2026 de Javier Milei

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei

Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

LO QUE SE LEE AHORA
Las universidades marcharán por tercera vez en descontento con las políticas presupuestarias de Javier Milei
Jornada de manifestaciones

Las universidades marcharán por tercera vez en descontento con las políticas presupuestarias de Javier Milei

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería
Oportunidad

Oferta académica: Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

El episodio que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel de San Felipe. 
sentencia

Juicio civil: nueva condena al Estado por la muerte de un preso

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
Atención

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

Tractores nuevos en San Rafael.
Info al día

San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico

Te Puede Interesar

Chile celebra sus fiestas patrias y miles de turistas llegarán a la Provincia de Mendoza. 
Ya cruzaron más de 4.000 turistas

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Por Pablo Segura
¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?
VOTACIÓN

¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?

Por Sitio Andino Política
El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Por Pablo Segura