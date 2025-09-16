El PRO respaldó el Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei Foto: Cristian Lozano

"Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina", destacó el partido amarillo en su cuenta de X.

Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina. — PRO (@proargentina) September 16, 2025 El diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, señaló en sus redes sociales: "En apenas 21 meses, sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación. No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena. El equilibrio fiscal es innegociable. No volvamos atrás".

Por su parte, Diego Santilli, que integra la lista de candidatos a diputados en los comicios de octubre en la provincia de Buenos Aires, publicó: "Javier Milei presentó un presupuesto con equilibrio fiscal, reglas claras y más inversión. Ese es el camino". / C5N.-