este martes

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei

El partido presidido por Mauricio Macri (PRO) apoyó la defensa del "equilibrio fiscal como base de cambio".

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei

Foto: Cristian Lozano

"Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina", destacó el partido amarillo en su cuenta de X.

Lee además
La Cámara de Senadores aprobó cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumo
Legislatura

Aprobaron cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumidores
(Foto: Pacto de Mayo). Los gobernadores esperan detalles del Presupuesto 2026.
a la espera de definiciones

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/proargentina/status/1967991760732541283&partner=&hide_thread=false

El diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, señaló en sus redes sociales: “En apenas 21 meses, sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación. No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena. El equilibrio fiscal es innegociable. No volvamos atrás”.

Por su parte, Diego Santilli, que integra la lista de candidatos a diputados en los comicios de octubre en la provincia de Buenos Aires, publicó: "Javier Milei presentó un presupuesto con equilibrio fiscal, reglas claras y más inversión. Ese es el camino". / C5N.-

Temas
Seguí leyendo

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

Presupuesto 2026: las principales variables proyectadas por Javier Milei

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

La señal política de Cornejo tras la cadena nacional de Milei

El presupuesto de Milei reafirma el fuerte ajuste y el fiscalismo como única política

La fuerte defensa de Cornejo a los nombramientos en su gestión

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada"

El Gobierno Nacional transfirió fondos a cuatro provincias en plena tensión con gobernadores

LO QUE SE LEE AHORA
Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Las Más Leídas

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Te Puede Interesar

La Cámara de Senadores aprobó cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumo
Legislatura

Aprobaron cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumidores

Por Sitio Andino Política
Mercado inmobiliario: cómo evolucionó la oferta de viviendas, alquileres y créditos en septiembre 2025
INFORME

Mercado inmobiliario: cómo evolucionó la oferta de viviendas, alquileres y créditos en septiembre 2025

Por Soledad Maturano
(Foto: Pacto de Mayo). Los gobernadores esperan detalles del Presupuesto 2026.
a la espera de definiciones

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

Por Cecilia Zabala