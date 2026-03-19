19 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
PRO

Dirigentes del PRO Mendoza participaron del Consejo Nacional y respaldaron el rumbo político

El PRO Mendoza dijo presente con una comitiva en la cumbre nacional convocada por Macri, donde aseguró que el partido buscará profundizar las transformaciones.

Dirigentes del PRO Mendoza participaron del Consejo Nacional y respaldaron el rumbo político

Dirigentes del PRO Mendoza participaron del Consejo Nacional y respaldaron el rumbo político

Por Sitio Andino Política

El PRO Mendoza tuvo una destacada participación en la cumbre nacional del partido convocada por el expresidente Mauricio Macri, que se llevó a cabo en Parque Norte. La delegación mendocina estuvo integrada por senadores, diputadas, concejales y dirigentes, lo que evidenció el peso territorial de la provincia dentro del espacio político.

El encuentro formó parte del Consejo Nacional del PRO y reunió a referentes de todo el país en un contexto de reconfiguración política y debate interno sobre el rol del partido frente al gobierno nacional.

Lee además
Insólito: quién es el diputado que pidió un arma por delivery y llegó al Congreso

Escándalo: un diputado pidió un rifle por delivery y lo recibió en el Congreso
Alejandro Morillas, intendente del departamento de San Carlos.

Alejandro Morillas presentó su agenda 2026 con foco en obras, servicios y seguridad

El presidente del PRO en Mendoza, Gabriel Pradines, destacó la convocatoria y el volumen de dirigentes presentes. “Esta numerosa reunión demuestra que estamos con mucha fuerza y más vigentes que nunca”, afirmó.

El dirigente se refirió a la posición del partido en la coyuntura actual y su vínculo con la administración nacional. “El PRO nunca especuló y va a seguir acompañado, proponiendo cambios que transformen el Estado en cada municipio del país”, sostuvo.

Pradines también remarcó la influencia del espacio en las transformaciones recientes a nivel político y económico. “Los cambios que se produjeron en los últimos tiempos no hubiesen ocurrido sin la existencia del PRO, ni el apoyo incondicional de Mauricio Macri a la gestión presidencial”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielPradines/status/2034620863048204317&partner=&hide_thread=false

En la misma línea, subrayó que el partido no busca confrontar con el rumbo actual, sino profundizarlo. “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo”, aseguró.

Por último, el senador provincial planteó expectativas a futuro y vinculó el rol del PRO con una eventual estabilización económica. “Cuando se ordene la macroeconomía, nuestro partido tendrá mucho para dar”, concluyó.

Encuentro del PRO y la postura de Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri aseguró este jueves que el PRO no coincide en todo con el gobierno del presidente Javier Milei pero tampoco le darán un excusa al “populismo” para “volver”, al afirmar que el partido amarillo "no nació sólo para ganar una elección”.

Según Macri, los miembros del PRO se enorgullecen de que seis de los miembros del gabinete del gobierno nacional “se formaron o trabajaron” con su gestión: “No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí”, agregó.

“Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas y requiere infraestructura y un Estado que funcione. Que las familias no solo piensen en estar mejor sino que sepan que puede dejar de empeorar y para eso hoy está el PRO”, manifestó.

PRO Mendoza Mauricio Macri Gabriel Pradines

Por otra parte, aseguró que la mayoría de los ciudadanos argentinos votó a Milei “porque en 2023 querían sacar al populismo” y desde su espacio lo apoyaron “y se lo pidieron”.

El encuentro reunió a unos 500 militantes, diputados, senadores y legisladores provinciales para deliberar sobre el futuro del partido, además de contar con la presencia de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos); la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2034644698497740875&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Ulpiano Suarez apoyó la iniciativa provincial para recuperar el predio del ex autódromo

Omar Félix hizo cambios en su gabinete y apuntó a la caída de ingresos en San Rafael

Qué ruta está por inaugurarse y tendrá peaje en Mendoza

Cómo será la reconversión del "deteriorado" predio del exautódromo

Tras el colapso cloacal en Guaymallén, Marcos Calvente anunció obras millonarias para evitar nuevos desbordes

En la apertura de sesiones, Molero defendió su gestión y aseguró que cumplió el 90% de los compromisos

Con críticas y sin hablar de $LIBRA, Milei apuntó contra empresarios y opositores

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza busca reconvertir el predio del exautódromo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Cómo será la reconversión del "deteriorado" predio del exautódromo

Las Más Leídas

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP. video

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores

Sofía Micaela Tovar, acusada de retener a su hija menor de edad. 

Así se muestra en redes sociales la madre mendocina acusada de retener a su hija

Los hechos ocurrieron en el Club Alemán de Mendoza. 

Las jugadoras de hockey acusadas de abuso sexual, cada vez más complicadas