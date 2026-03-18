Insólito: quién es el diputado que pidió un arma por delivery y le llegó al Congreso

Una jornada poco habitual se vivió en el Congreso de la Nación, cuando un paquete sospechoso, que contenía un arma y había sido entregado por un servicio de delivery, llegó al edificio. Más allá del susto, la explicación resultó insólita, cuando un diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires admitió haber realizado el pedido y señaló que lo utilizaría para cazar.
Susto en el Congreso: quién es el diputado detrás del polémico paquete
Durante la mañana, el Anexo del Congreso salió de la rutina con la llegada de un joven repartidor que transportaba un paquete de gran tamaño. Al pasar por el escáner, el personal de seguridad lo retuvo y confirmó que en su interior había un rifle de aire comprimido.
Mientras el repartidor era demorado por los custodios, se constató que el envío estaba dirigido al diputado bonaerense Javier Sánchez Wrba.
Tras ser contactado, el legislador confirmó que el pedido era suyo y explicó que lo había realizado para usarlo en el campo. Además, sostuvo que se trató de un malentendido, ya que pensaba retirarlo personalmente, pero por un error fue enviado a su despacho en el edificio.
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OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO
Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.
Una vez aclarada la situación, Wrba retiró el paquete y lo guardó en el baúl de su vehículo. Sin embargo, al hacerse público el episodio, el caso se volvió viral y generó una ola de críticas en redes sociales, incluso por parte de otros legisladores, que cuestionaron la facilidad para adquirir este tipo de productos de manera online.