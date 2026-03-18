18 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Arma

Insólito: quién es el diputado que pidió un arma por delivery y le llegó al Congreso

El paquete encendió las alarmas en el edificio tras pasar por el escáner de seguridad. El diputado reconoció que era suyo, aunque atribuyó su llegada a un error.

Insólito: quién es el diputado que pidió un arma por delivery y llegó al Congreso

Insólito: quién es el diputado que pidió un arma por delivery y llegó al Congreso

Foto: AFP
Por Sitio Andino Política

Una jornada poco habitual se vivió en el Congreso de la Nación, cuando un paquete sospechoso, que contenía un arma y había sido entregado por un servicio de delivery, llegó al edificio. Más allá del susto, la explicación resultó insólita, cuando un diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires admitió haber realizado el pedido y señaló que lo utilizaría para cazar.

Javier Sánchez Wrba - disculpas arma
El pedido de disculpas del diputado bonaerense Javier Sánchez Wrba.

El pedido de disculpas del diputado bonaerense Javier Sánchez Wrba.

Susto en el Congreso: quién es el diputado detrás del polémico paquete

Durante la mañana, el Anexo del Congreso salió de la rutina con la llegada de un joven repartidor que transportaba un paquete de gran tamaño. Al pasar por el escáner, el personal de seguridad lo retuvo y confirmó que en su interior había un rifle de aire comprimido.

Lee además
Godoy Cruz: detuvieron a un joven armado que intentó tirar un revólver al ver a la Policía

Godoy Cruz: detuvieron a un joven armado que intentó tirar un revólver al ver a la policía
Caso YPF: tribunal de Nueva York frena demandas hasta definir la apelación argentina

¡Una buena! Guiño a favor de Argentina en los tribunales de Estados Unidos por la causa YPF

Mientras el repartidor era demorado por los custodios, se constató que el envío estaba dirigido al diputado bonaerense Javier Sánchez Wrba.

Tras ser contactado, el legislador confirmó que el pedido era suyo y explicó que lo había realizado para usarlo en el campo. Además, sostuvo que se trató de un malentendido, ya que pensaba retirarlo personalmente, pero por un error fue enviado a su despacho en el edificio.

Embed

Una vez aclarada la situación, Wrba retiró el paquete y lo guardó en el baúl de su vehículo. Sin embargo, al hacerse público el episodio, el caso se volvió viral y generó una ola de críticas en redes sociales, incluso por parte de otros legisladores, que cuestionaron la facilidad para adquirir este tipo de productos de manera online.

Temas
Seguí leyendo

Rodolfo Suarez y Mariana Juri decidieron qué harán con el dinero del último dietazo

Mendoza prueba un plan para frenar aluviones y recuperar agua de lluvia en el Gran Mendoza

Un diputado mendocino presidirá la estratégica Comisión de Energía en Diputados

El pedido de un grupo de empresarios industriales a Javier Milei para frenar la caída del sector

Qué significa que la Argentina haya salido de la OMS

Qué obra fue autorizada a realizar Aysam para avanzar en el Masterplan del Perilago en Potrerillos

El dato de la inflación que celebró Milei: "Y todavía no llegó agosto..."

Condenaron a exfuncionarios de Paco Pérez por malversación con facturas apócrifas

LO QUE SE LEE AHORA
Aysam ocupará terrenos en Potrerillos para construir un acueducto clave para el masterplan turístico.

Qué obra fue autorizada a realizar Aysam para avanzar en el Masterplan del Perilago en Potrerillos

Las Más Leídas

Tiroteo y homicidio en Las Heras. 

Violenta madrugada en Las Heras: asesinaron a un hombre tras un tiroteo

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

Juan Manuel Tejada, uno de los condenados.

Condenaron a exfuncionarios de Paco Pérez por malversación con facturas apócrifas

Discapacidad, entre el drama de las familias y la quiebra de los institutos en Mendoza. Imagen creado por IA

El drama de la discapacidad golpea fuerte en Mendoza