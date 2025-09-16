Tras los anuncios de Javier Milei, las universidades repudiaron las medidas

Este lunes, el presidente Javier Milei emitió una cadena nacional donde informó que el presupuesto que propone para el próximo año le asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales. Posteriormente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado donde repudia el anuncio.

La relación entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo , a cargo de Milei, es tensa. Este miércoles las casas de altos estudios de todo el país marcharán en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario .

La entidad, que nuclea a las universidades nacionales , emitió un comunicado donde criticó el anuncio de Milei porque -según argumentaron- sigue siendo insuficiente.

"Pedimos a las y los legisladores que insistan en el Congreso con la Ley de Financiamiento Universitario y que esas pautas sean incorporadas al proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación."

"Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema", indicó el CIN.

Además, expresó: "Prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico".

Las universidades manifestaron su esperanza en el rol de los legisladores que tratarán el veto y el proyecto de presupuesto impulsado por el Ejecutivo. "La expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose", concluyeron.