Jueves Negro: el dólar vuela y los bonos y acciones sufren pérdidas históricas

Si el miércoles fue malo para Javier Milei y Luis Caputo , el jueves todo empeoró. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vio obligado a intervenir con fuerza en el mercado cambiario en una jornada marcada por la voracidad del mercado por el dólar .

Desde temprano, la entidad que preside Santiago Bausili salió a frenar el avance del dólar mayorista mediante ventas sucesivas de reservas . A lo largo del día, se desprendió de unos 385 millones de dólares en bloques de 50 millones , con el objetivo de contener la cotización en los 1.475,50 pesos , el techo previsto por el esquema de bandas de flotación vigente. Todo un déjà vu del comportamiento del Central en 2019 y en el último tramo del Gobierno de Alberto Fernández .

El esfuerzo, sin embargo, apenas logró acotar la presión cambiaria , ya que las cotizaciones financieras se ubicaron por encima de los 1.500 pesos , reabriendo una brecha que parecía controlada. El fenómeno, que en la jerga del mercado revive viejas prácticas como el llamado “rulo” o “puré” , refleja la tensión de un escenario donde convergen factores económicos y políticos que erosionan la confianza de los inversores .

Lo cierto es que muchas entidades bancarias sufrieron repentinos “problemas técnicos” en sus aplicaciones y home banking para comprar dólares y el Contado con Liqui , tipo de dólar que se utiliza para girar al exterior, voló por arriba de los 1.550 pesos , lo que muestra el claro desarme de posiciones del famoso carry trade .

Dólar: una intervención costosa

La magnitud de las operaciones fue inusual: el volumen total ascendió a 590 millones de dólares, el más elevado desde principios de septiembre, muy por encima de los escasos 53 millones registrados en la jornada inicial del sistema de bandas. Consultoras como Max Capital advirtieron que esta dinámica podría intensificarse, con ventas diarias que promedien los 200 millones de dólares en las próximas semanas. Según sus cálculos, el drenaje de reservas podría ubicarse en un rango de entre 3.000 y 5.000 millones hacia inicios de octubre, en un contexto en el que exportadores retardan liquidaciones e importadores se apresuran a cubrir pagos.

El problema central es que las reservas netas, descontados los Derechos Especiales de Giro (DEG), ya se encuentran en terreno negativo. De allí que el mercado descuenta la posibilidad de un ajuste cambiario tras las elecciones de medio término. Los analistas consideran que el oficialismo aguardará a que se despeje la incertidumbre política para introducir modificaciones en el régimen de bandas. El inconveniente que tienen estos pronósticos es que están basados en modo Disneylandia, es decir, muchas veces los mercados creen que lo que va a pasar es lo que ellos quieren que pase. Y por lo general eso no ocurre.

Bonos y acciones en caída libre

La incertidumbre también se trasladó a los activos financieros, que sufrieron una verdadera masacre. Los bonos soberanos en dólares se derrumbaron hasta 7,8% en Wall Street y un 14% en la plaza local. El riesgo país, medido por el índice de JP Morgan, trepó por encima de los 1.400 puntos básicos y acumula un alza superior al 50% desde la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La plaza bursátil no ofreció un panorama más alentador. El índice S&P Merval se hundió 5,1% en pesos y 7,3% en dólares, con un retroceso mensual cercano al 25%. En lo que va del año, el desplome alcanza al 48,5%, borrando casi por completo las ganancias acumuladas durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. En Nueva York, las acciones argentinas también registraron pérdidas de hasta 9,6%, con caídas destacadas en Grupo Supervielle, Edenor y Banco Galicia.

image El excel es contundente en mostrar la pésima jornada que vivió el equipo económico con los bonos y el dólar.

La política también juega

A la fragilidad económica se suma un escenario político complejo. Mañana el mercado tomará nota de una nueva derrota política del Gobierno en el Senado y la soledad política que viene mostrando el conglomerado libertario día tras día.

Los operadores financieros interpretaron que la combinación de la venta de reservas y los traspiés legislativos incrementa la percepción de riesgo. Según analistas de mercado, esta coyuntura alimenta el “panic selling” y anticipa que los ajustes pendientes podrían acelerarse después de octubre.

Mirada a futuro

Entre septiembre de 2025 y diciembre de 2027 los vencimientos en dólares del Tesoro y del propio Banco Central suman 34.200 millones de dólares, sin contar los compromisos con organismos internacionales. Bajo un escenario de reservas netas limitadas y sin acceso al crédito externo, el desafío de sostener la estabilidad se agudiza.

La tensión financiera de esta semana deja en claro que el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más acotado. Quemar más de 400 millones de dólares en dos días para sostener una banda cambiaria no parece un respiro, sino más bien un escenario oscuro como el del Teatro Negro de Praga.