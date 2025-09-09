Anotá

Cuándo es el Día del Preceptor: conocé la fecha y por qué es importante

En septiembre, Argentina celebra el Día del Preceptor. Descubrí qué día se conmemora y por qué este reconocimiento es tan importante.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En septiembre, Argentina celebra el Día del Preceptor, una jornada dedicada a reconocer la labor de estos profesionales de la educación. Te contamos cuándo se celebra y por qué su rol es fundamental en el acompañamiento y formación de los estudiantes.

Los preceptores son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo

Este año, el Día del Preceptor en Argentina se celebrará el viernes 19 de septiembre, una jornada destinada a reconocer la labor de quienes acompañan y guían a los estudiantes más allá del ámbito administrativo.

Los preceptores no solo gestionan trámites escolares: su rol implica orientar y acompañar a los alumnos en su camino educativo, promoviendo un entorno de respeto y colaboración dentro del aula.

Asimismo, funcionan como puente entre estudiantes, familias, docentes y directivos, apoyando tanto la parte pedagógica como la administrativa, y asegurando un clima escolar que favorezca el aprendizaje y la convivencia.

