Cuándo es el Día del Preceptor: conocé la fecha y por qué es importante

Por Juan Pablo Strappazzon







En septiembre, Argentina celebra el Día del Preceptor, una jornada dedicada a reconocer la labor de estos profesionales de la educación. Te contamos cuándo se celebra y por qué su rol es fundamental en el acompañamiento y formación de los estudiantes.

preceptora (2) Los preceptores son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo Conocé cuándo es el Día del Preceptor y su relevancia educativa Este año, el Día del Preceptor en Argentina se celebrará el viernes 19 de septiembre, una jornada destinada a reconocer la labor de quienes acompañan y guían a los estudiantes más allá del ámbito administrativo.

Los preceptores no solo gestionan trámites escolares: su rol implica orientar y acompañar a los alumnos en su camino educativo, promoviendo un entorno de respeto y colaboración dentro del aula.

Asimismo, funcionan como puente entre estudiantes, familias, docentes y directivos, apoyando tanto la parte pedagógica como la administrativa, y asegurando un clima escolar que favorezca el aprendizaje y la convivencia.

