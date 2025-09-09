Cuándo es el Día del Preceptor: conocé la fecha y por qué es importante

En septiembre, Argentina celebra el Día del Preceptor, una jornada dedicada a reconocer la labor de estos profesionales de la educación. Te contamos cuándo se celebra y por qué su rol es fundamental en el acompañamiento y formación de los estudiantes.
preceptora (2)
Los preceptores son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento del sistema educativo
Conocé cuándo es el Día del Preceptor y su relevancia educativa
Este año, el Día del Preceptor en Argentina se celebrará el viernes 19 de septiembre, una jornada destinada a reconocer la labor de quienes acompañan y guían a los estudiantes más allá del ámbito administrativo.
Los preceptores no solo gestionan trámites escolares: su rol implica orientar y acompañar a los alumnos en su camino educativo, promoviendo un entorno de respeto y colaboración dentro del aula.
Asimismo, funcionan como puente entre estudiantes, familias, docentes y directivos, apoyando tanto la parte pedagógica como la administrativa, y asegurando un clima escolar que favorezca el aprendizaje y la convivencia.