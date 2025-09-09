Mundo asegurador

Mitos y verdades sobre seguros: cómo saber qué cubre realmente tu póliza

Los seguros están rodeados de mitos y confusiones. Entender las coberturas y condiciones de las pólizas es clave para evitar sorpresas.

¿Qué es verdadero y qué es un mito en el mundo de los seguros?

 Por Edgardo Juchniuk

El sector asegurador está marcado por la desinformación, donde los mitos sobre los seguros pueden causar confusión entre los consumidores. Por ello, es vital entender qué es verdadero y qué simplemente no lo es respecto a las coberturas y los reclamos.

Mitos más comunes sobre los seguros

Uno de los mitos más frecuentes es creer que todas las pólizas cubren cualquier daño. La realidad es que cada seguro tiene especificaciones y limitaciones. Por ejemplo, en el seguro automotor, la responsabilidad civil es la cobertura mínima obligatoria que protege frente a daños a terceros, pero no incluye al propio vehículo. Para mayor respaldo, se debe contratar una póliza más amplia que contemple robo, incendio o daños por accidente.

La necesidad de revisar el contrato se vuelve evidente en situaciones de siniestro. Si un asegurado sufre un accidente, es esencial que haya declarado toda la información necesaria para que la compañía pueda proceder con la indemnización. Las aseguradoras no cubren daños que no figuren claramente en la póliza.

Errores que pueden dejar sin cobertura al asegurado

Un error recurrente de los consumidores es no estar al día con el pago de la prima. En caso de siniestro, si las cuotas no se encuentran al día, la cobertura puede anularse. La legislación es clara: para acceder a los beneficios de un seguro, el asegurado debe cumplir con sus obligaciones de pago.

seguro automotor aseguradora
Cada seguro tiene especificaciones y limitaciones, no todas las pólizas cubren cualquier daño.

Costos y promociones: qué hay detrás de los descuentos

Existe la percepción de que las pólizas aumentan automáticamente. Sin embargo, los costos dependen del desempeño de la compañía y del contexto inflacionario. Algunas aseguradoras ofrecen descuentos o bonificaciones, aunque muchas veces son beneficios temporales y poco visibles en la póliza final.

Aunque algunas empresas brindan bonificaciones por mantener pólizas activas sin siniestros, las recompensas suelen ser limitadas y no siempre impactan en la prima final. La recomendación es consultar con un asesor de seguros para comprender con claridad qué beneficios se aplican.

Cómo presentar un reclamo correctamente

Un aspecto clave es la gestión de los reclamos. El asegurado debe presentar la denuncia administrativa y aportar la documentación que respalde su caso, como el certificado de cobertura o evidencia de la franquicia, si corresponde.

En conclusión, los consumidores deben informarse, leer la letra chica y mantener un diálogo activo con su aseguradora para aprovechar al máximo las coberturas contratadas y evitar quedar desprotegidos.

Escuchá mi columna todos los martes a partir de las 11:30 en Aconcagua Radio 90.1, en el programa Hermoso Caos, con la conducción de Pablo Pérez Delgado y Nimsi Franciscangeli.

