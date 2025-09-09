Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 9 de septiembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este martes 9 de septiembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 9 de septiembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 9 de septiembre.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este martes 9 de septiembre, para todo tipo de vehículos. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Malargüe y el Paso Pehuenche.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de septiembre
paso pehuenche: como se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente: Amanece nublado en zona Sur. Mal tiempo con precipitaciones importantes de nieve en zona Sur desde las 21:00-22:00 hs. hasta las 10:00 hs. del Miércoles.

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.
  • COMUNICADO PEHUENCHE 1-123

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 6 de septiembre

Malargüe define agenda para el Comité de Integración Paso Pehuenche en Talca

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 5 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 4 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 3 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 2 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 1 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 31 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

Las Más Leídas

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Mauco Cuello está grave tras sufrir una golpiza en Godoy Cruz. 
la víctima está en terapia intensiva

Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo
WHATSAPP FILOSO

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

La obra que inaguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial.
Acto oficial

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

Te Puede Interesar

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

Por Natalia Mantineo
La conversación digital tras las elecciones en Buenos Aires: entre la euforia y la frustración
Redes

La conversación digital tras las elecciones en Buenos Aires: entre la euforia y la frustración

Por Marcelo López Álvarez
El robo ocurrió este lunes, cerca del mediodía, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. 
mirá los videos

Fingió una discapacidad para cometer un robo en pleno centro de la Ciudad

Por Pablo Segura